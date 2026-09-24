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Concordia: detuvieron a dos estafadores tras "cuento del tío"

Dos personas oriundas de Misiones fueron detenidas en Concordia. Le habían robado más de 5 millones de pesos y 500 dólares a jubilados.

24 de septiembre 2026 · 16:42hs
Los dos detenidos eran oriundos de la provincia de Misiones.

Los dos detenidos eran oriundos de la provincia de Misiones.

Dos hombres fueron aprehendidos en Concordia luego que la Policía los interceptara mientras caminaban. Al identificarlos, los efectivos observaron que llevaban una importante cantidad de dinero y joyas, cuya procedencia no pudieron justificar. La maniobra tuvo como víctimas a un matrimonio de adultos mayores, a quienes engañaron haciéndoles creer que su hijo estaba secuestrado. La Policía recuperó más de tres millones de pesos, dólares y joyas.

LEER MÁS: Detuvieron a un estafador tras un "cuento del tío" en Entre Ríos: recuperaron dólares y joyas

Detenidos en Concordia.

Detenidos en Concordia.

El hecho en Concordia

El procedimiento se inició durante la mañana, cuando personal del Comando Radioeléctrico realizaba una patrulla preventiva por la zona de calles San Juan y Coldaroli. Allí, los efectivos observaron a dos hombres que caminaban de manera acelerada mientras hablaban por teléfono.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba la tradicional movilización de jubilados en la Plaza 25 de Mayo de Concordia.

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La protesta de los jubilados se lleva a cabo todos los miércoles en plaza 25 de Mayo.

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Ante esta situación, procedieron a identificarlos y realizar un palpado preventivo sobre sus prendas. Durante el procedimiento advirtieron que uno de ellos llevaba un bulto de gran tamaño.

Al exhibir el contenido, los uniformados encontraron una importante suma de dinero en efectivo, dólares y distintas joyas de oro. Los hombres no pudieron justificar la procedencia de los elementos.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Julia Rivoira, ambos sujetos, de 36 y 26 años, fueron aprehendidos. Además, se procedió al secuestro de $5.240.000, 500 dólares en efectivo, dos teléfonos celulares, cinco piezas de oro —entre anillos y medallas—, un reloj y distintas prendas de vestir.

Según se informó, ambos detenidos son oriundos de la provincia de Misiones y cuentan con antecedentes por estafas cometidas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” en distintas provincias.

A partir de la detención, la Policía inició una investigación y realizó el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron observar que, en inmediaciones de calles Rivadavia y Asunción, un vecino salió de su domicilio y arrojó un bulto hacia la vía pública. Posteriormente, los dos hombres detenidos se acercaron y recogieron el paquete.

Horas más tarde, aproximadamente a las 20, los efectivos entrevistaron a un hombre de 86 años, quien relató que durante la madrugada se encontraba en su domicilio junto a su esposa, de 91 años, cuando alrededor de las 5.30 comenzó a recibir llamados telefónicos a la línea fija.

El modus operandi de los ciudadanos de Misiones

En una de las comunicaciones, un hombre le manifestó que tenían secuestrado a su hijo, quien reside en la ciudad de Villaguay. Mientras tanto, otro sujeto imitaba la voz del supuesto secuestrado y les exigía la entrega de todo el dinero que tuvieran a cambio de su liberación.

Ante la situación y bajo amenazas para que no recurrieran a la Policía, el matrimonio reunió más de tres millones de pesos, 500 dólares y diversas joyas. Luego colocaron todos los elementos dentro de una bolsa y la arrojaron a la vía pública, tal como les habían indicado los delincuentes.

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino la fiscal Natalia Conti, quien dispuso la recepción de la correspondiente denuncia al damnificado. Posteriormente, los investigadores lograron establecer que el hijo del matrimonio se encontraba en libertad y desconocía completamente la situación, por lo que se confirmó que nunca había sido víctima de un secuestro.

Concordia cuento del tío Misiones
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