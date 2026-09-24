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ATER detectó más de dos millones de metros cuadrados en obras no declaradas

ATER sumó esta semana 1.006.013 m² de construcciones no declaradas en 6.013 partidas de los municipios de San José y Gualeguaychú. En el año van 2.078.473 m².

24 de septiembre 2026 · 20:45hs
ATER detectó más de dos millones de metros cuadrados en construcciones no declaradas. 

Foto: Gentileza/Gobierno de Entre Ríos

ATER detectó más de dos millones de metros cuadrados en construcciones no declaradas. 

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) incorporó esta semana 1.006.013 m² de construcciones no declaradas en 6.013 partidas de los municipios de San José y Gualeguaychú que figuraban como terrenos baldíos. Del total, 1.428 partidas y 243.893 m² corresponden a la primera localidad, y 4.585 partidas y 762.120 m² a la ciudad del sur provincial.

Con este avance, el total incorporado durante 2026 asciende a 2.078.473 m² correspondientes a 12.480 partidas inmobiliarias en los municipios de Concepción del Uruguay, San Salvador, Bovril, Nogoyá, San José y Gualeguaychú.

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Datos de lo que detectó ATER

La cifra triplica la superficie que habitualmente se incorpora en un año a través de las distintas vías: municipios, oficinas de ATER, declaraciones voluntarias de contribuyentes y presentaciones de profesionales. El impacto de estas mejoras en el Impuesto Inmobiliario se estima en alrededor de 3.200 millones de pesos. Al tratarse de un tributo coparticipable, este incremento se traducirá también en nuevos recursos que volverán de manera directa a los municipios para fortalecer sus propias gestiones y servicios.

El resultado marca un cambio de escala. En apenas ocho meses, ATER volvió a concretar incorporaciones masivas de mejoras, algo que no ocurría en la provincia desde hace tres décadas. El director ejecutivo del organismo provincial, Jesús Korell, enmarcó estos resultados en la política fiscal impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, orientada a ampliar la base imponible, mejorar la eficiencia de los controles y sostener la equidad tributaria sin aumentar la presión sobre quienes cumplen.

“Cada metro cuadrado que incorporamos permite que un inmueble tribute de acuerdo con su situación real. Cuanto más completa y actualizada está la base, más justo es el sistema y menos esfuerzo recae sobre los contribuyentes que pagan en tiempo y forma”, destacó Korell.

Con recursos propios

ATER combina el Visor Catastral con relevamiento satelital para identificar construcciones no declaradas y registrarlas directamente, sin depender exclusivamente de las vías tradicionales de actualización. El procedimiento se apoya en información relevada sobre partidas registradas como baldíos. Entre los inmuebles alcanzados hay edificaciones de distinta escala y destino, incluidos casos con más de 1.000 m² sin declarar.

Los metros cuadrados detectados se incorporan a la información catastral y se tienen en cuenta para la liquidación del Impuesto Inmobiliario. Si el contribuyente considera que la superficie no coincide con la situación real del inmueble, puede ingresar a los servicios de ATER en ARCA y rectificarla mediante la Declaración Jurada correspondiente. Esa información queda sujeta a fiscalización.

ATER Construcciones
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