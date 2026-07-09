Últimos días para participar de dos convocatorias nacionales destinadas a cineastas y jóvenes compositores

Hasta mediados de julio permanecen abiertas las inscripciones para el Concurso Ópera Prima y Segundas Películas Regional 2026 y para la convocatoria de composición musical de "Creá tu historia: El Musical"

El sector cultural argentino atraviesa semanas clave con dos convocatorias nacionales que buscan impulsar el desarrollo de nuevos talentos en el cine y la música. Se trata del Concurso Ópera Prima y Segundas Películas Regional 2026, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y de la segunda etapa de "Creá tu historia: El Musical", impulsada por la Secretaría de Cultura de la Nación. Ambas iniciativas continúan abiertas y ofrecen la posibilidad de acceder a importantes incentivos para concretar proyectos artísticos.

El concurso del INCAA está destinado a productores de todo el país, acompañados por directores que aspiren a realizar su primer o segundo largometraje de ficción o animación estrenado comercialmente. El objetivo es fortalecer la producción audiovisual federal y promover el desarrollo de historias que sean filmadas y producidas en la región por la cual participan.

La convocatoria contempla las seis regiones del país y otorgará hasta doce premios, con un máximo de dos proyectos seleccionados por región. Cada propuesta ganadora recibirá un aporte de 170.000 dólares estadounidenses, destinado a acompañar la realización de las películas seleccionadas y favorecer la consolidación de nuevas voces dentro del cine nacional.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de julio, a las 14, y la presentación de proyectos deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma INCAA en Línea. La convocatoria está dirigida a productores mayores de 18 años, tanto personas humanas como jurídicas, que presenten proyectos junto a directores emergentes.

El Concurso Ópera Prima y Segundas Películas Regional 2026 pone el foco en el desarrollo de realizadores que buscan dar sus primeros pasos dentro de la industria audiovisual. La propuesta pretende facilitar el acceso a herramientas de financiamiento y fomentar la producción de contenidos que reflejen la diversidad cultural de las distintas regiones del país.

Además del incentivo económico, el programa busca consolidar una mirada federal sobre el cine argentino, promoviendo que las historias sean contadas desde cada territorio y fortaleciendo las producciones realizadas fuera de los grandes centros urbanos. De esta manera, el INCAA apunta a ampliar la representación de identidades, paisajes y realidades que forman parte de la riqueza cultural del país.

En paralelo, la Secretaría de Cultura de la Nación mantiene abierta hasta el 19 de julio la segunda etapa de la convocatoria federal "Creá tu historia: El Musical", dirigida a jóvenes argentinos de entre 18 y 35 años interesados en la composición musical. La propuesta es abierta, gratuita y forma parte de un programa destinado a impulsar la creación de una comedia musical de producción nacional.

En esta instancia se seleccionará una composición original que incluya melodías, temas principales, leitmotiv, armonización y sugerencias rítmicas para acompañar el libreto ganador de la convocatoria nacional de dramaturgia desarrollada meses atrás. Los participantes deberán elaborar una propuesta que dialogue con esa obra y contribuya a la construcción artística del espectáculo.

Convocatorias federales: siguen abiertas las inscripciones para proyectos de cine y composición musical

La iniciativa busca fomentar el trabajo conjunto entre dramaturgos y compositores, promoviendo la creación de musicales argentinos con identidad propia. Asimismo, apunta a brindar oportunidades de desarrollo profesional a jóvenes artistas y fortalecer la producción cultural federal mediante propuestas colaborativas.

Tanto el certamen del INCAA como la convocatoria de la Secretaría de Cultura comparten el propósito de incentivar la creatividad, acompañar a nuevos creadores y ampliar las posibilidades de producción artística en todo el país. A través de estas herramientas, los organismos nacionales buscan consolidar espacios de formación, financiamiento y difusión para proyectos que puedan enriquecer el panorama cultural argentino.

Las personas interesadas en participar aún cuentan con algunos días para completar la inscripción y reunir la documentación requerida. En ambos casos, los organizadores recomiendan consultar previamente las bases y condiciones de cada convocatoria para conocer los requisitos, la documentación necesaria y las características técnicas que deberán cumplir los proyectos antes de su presentación.