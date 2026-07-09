El Teatro 3 de Febrero de Paraná fue escenario de la Gala Patria por el 210° aniversario de la Independencia

La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

El Teatro Municipal 3 de Febrero fue escenario la noche del miércoles de la Gala Patria, el tradicional espectáculo con el que la Municipalidad de Paraná dio inicio a las actividades por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. La propuesta reunió a artistas locales de la música, la danza y el teatro en una noche dedicada a la historia, la identidad y el encuentro.

La gala incluyó las actuaciones de la Asociación Verdiana, el Estudio de Danzas Expresarte, Guada Frías y Candela Clavel Heis, además de una intervención teatral inspirada en el proceso histórico que culminó con la Declaración de la Independencia.

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Números artísticos

En esta edición, el espectáculo estuvo integrado por artistas y grupos seleccionados a través de las Convocatorias Culturales 2026, una política pública que promueve la participación del sector artístico local y genera nuevas oportunidades para la circulación de sus producciones.

Las celebraciones continuaron este jueves 9 de Julio con el izamiento del Pabellón Nacional, a las 8.30, en el Mástil de las Tradiciones de la Plaza 1º de Mayo; el Solemne Te Deum, desde las 9.45, en la parroquia Santa Lucía; y el acto central junto al tradicional desfile cívico-militar, desde las 10.45, sobre calle Juan Báez, entre Moisés Lebensohn y General Espejo.

La palabra de los funcionaros

La presidenta municipal, Rosario Romero, destacó el significado de compartir esta celebración en el principal coliseo de la ciudad junto a artistas y vecinos. Consultada sobre la vigencia del proceso histórico iniciado en 1816, sostuvo que la Argentina necesita fortalecer su economía sin perder una mirada federal que contemple el desarrollo de todas las regiones.

“Creo en una Argentina que se desarrolla conjuntamente, que mira a todo el país y no solamente al AMBA”, afirmó. Además, remarcó que los recursos destinados a provincias y municipios no deben ser considerados un gasto, sino una inversión que permite ejecutar obras, sostener los servicios públicos y dinamizar las economías regionales.

El viceintendente David Cáceres destacó que el 9 de Julio representa una de las fechas más trascendentes de la historia argentina porque consolidó la decisión política de construir una nación soberana. En ese sentido, señaló que el compromiso y la convicción de quienes protagonizaron la Independencia continúan siendo un ejemplo para afrontar los desafíos del presente.

Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, explicó que la propuesta artística buscó recuperar un momento clave del proceso independentista. a través de la música, la danza y el teatro. En particular, indicó que la intervención teatral invitó a reflexionar sobre la influencia del general José de San Martín en el camino que condujo al Congreso de Tucumán y a la Declaración de la Independencia.