Uno Entre Rios | La Provincia | Teatro 3 de Febrero

El Teatro 3 de Febrero de Paraná fue escenario de la Gala Patria por el 210° aniversario de la Independencia

La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

9 de julio 2026 · 10:10hs
La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.
La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.
La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.
La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.
La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

El Teatro Municipal 3 de Febrero fue escenario la noche del miércoles de la Gala Patria, el tradicional espectáculo con el que la Municipalidad de Paraná dio inicio a las actividades por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. La propuesta reunió a artistas locales de la música, la danza y el teatro en una noche dedicada a la historia, la identidad y el encuentro.

La gala incluyó las actuaciones de la Asociación Verdiana, el Estudio de Danzas Expresarte, Guada Frías y Candela Clavel Heis, además de una intervención teatral inspirada en el proceso histórico que culminó con la Declaración de la Independencia.

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira despedida de Mina Bien en un cumple

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira despedida de Mina Bien en un cumple

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

Números artísticos

En esta edición, el espectáculo estuvo integrado por artistas y grupos seleccionados a través de las Convocatorias Culturales 2026, una política pública que promueve la participación del sector artístico local y genera nuevas oportunidades para la circulación de sus producciones.

Las celebraciones continuaron este jueves 9 de Julio con el izamiento del Pabellón Nacional, a las 8.30, en el Mástil de las Tradiciones de la Plaza 1º de Mayo; el Solemne Te Deum, desde las 9.45, en la parroquia Santa Lucía; y el acto central junto al tradicional desfile cívico-militar, desde las 10.45, sobre calle Juan Báez, entre Moisés Lebensohn y General Espejo.

La palabra de los funcionaros

La presidenta municipal, Rosario Romero, destacó el significado de compartir esta celebración en el principal coliseo de la ciudad junto a artistas y vecinos. Consultada sobre la vigencia del proceso histórico iniciado en 1816, sostuvo que la Argentina necesita fortalecer su economía sin perder una mirada federal que contemple el desarrollo de todas las regiones.

“Creo en una Argentina que se desarrolla conjuntamente, que mira a todo el país y no solamente al AMBA”, afirmó. Además, remarcó que los recursos destinados a provincias y municipios no deben ser considerados un gasto, sino una inversión que permite ejecutar obras, sostener los servicios públicos y dinamizar las economías regionales.

El viceintendente David Cáceres destacó que el 9 de Julio representa una de las fechas más trascendentes de la historia argentina porque consolidó la decisión política de construir una nación soberana. En ese sentido, señaló que el compromiso y la convicción de quienes protagonizaron la Independencia continúan siendo un ejemplo para afrontar los desafíos del presente.

Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, explicó que la propuesta artística buscó recuperar un momento clave del proceso independentista. a través de la música, la danza y el teatro. En particular, indicó que la intervención teatral invitó a reflexionar sobre la influencia del general José de San Martín en el camino que condujo al Congreso de Tucumán y a la Declaración de la Independencia.

Teatro 3 de Febrero Paraná patria Independencia
Noticias relacionadas
el teatro 3 de febrero se vestira de celeste y blanco para la gala artistica patria

El Teatro 3 de Febrero se vestirá de celeste y blanco para la Gala Artística Patria

Elena Roger se presentará en el Teatro 3 de Febrero

Elena Roger se presentará en el Teatro 3 de Febrero

La aplicación permite centralizar los vencimientos de las facturas de servicios en un solo lugar

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Horóscopo

Horóscopo del jueves 9 de julio de 2026

Ver comentarios

Lo último

Murió Bonnie Tyler, a los 75 años de edad

Murió Bonnie Tyler, a los 75 años de edad

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Ultimo Momento
Murió Bonnie Tyler, a los 75 años de edad

Murió Bonnie Tyler, a los 75 años de edad

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Acto por el 9 de Julio: Milei reunió a 13 gobernadores y habló del cruce de Los Andes económico

Acto por el 9 de Julio: Milei reunió a 13 gobernadores y habló del "cruce de Los Andes económico"

Promesa de partidazo: Francia y Marruecos abrirán los cuartos de final

Promesa de partidazo: Francia y Marruecos abrirán los cuartos de final

Policiales
Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Ovación
Franco Armani tomó la decisión de dejar River y ya tendría su próximo destino

Franco Armani tomó la decisión de dejar River y ya tendría su próximo destino

Palermo derrotó a Atlético Paraná en el pendiente de la Liga Paranaense

Palermo derrotó a Atlético Paraná en el pendiente de la Liga Paranaense

Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

La provincia
El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Horóscopo del jueves 9 de julio de 2026

Horóscopo del jueves 9 de julio de 2026

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación del caño maestro de agua potable

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación del caño maestro de agua potable

Agmer, y otros gremios docentes, volvieron a rechazar la escasa propuesta salarial del Gobierno

Agmer, y otros gremios docentes, volvieron a rechazar "la escasa propuesta salarial del Gobierno"

Dejanos tu comentario