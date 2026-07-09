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La final del Mundial 2026 tendrá un espectáculo histórico con Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo junto a Madonna, Justin Bieber y Shakira, entre otros

9 de julio 2026 · 13:03hs
La final del Mundial 2026 tendrá un espectáculo histórico con Justin Bieber

La final del Mundial 2026 tendrá un espectáculo histórico con Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS

La FIFA confirmó que la final de la Copa Mundial de 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo con la realización del primer espectáculo de medio tiempo. El show se llevará a cabo el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey y tendrá como principales figuras a Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS, quienes compartirán escenario en una producción sin precedentes.

La final del Mundial 2026 reunirá a Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS y Coldplay

El anuncio oficial también confirmó la participación del cantante nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el Coro PS22, que actuará junto a Coldplay. La dirección artística del espectáculo estará a cargo de Chris Martin, líder de la banda británica, quien anticipó que la propuesta girará en torno a un mensaje de unidad, inclusión y esperanza.

Juan Ignacio Eihhorst integró el equipo argentino que conquistó la medalla de plata en los relevos 4x100 metros del Mundial para personas con Síndrome de Down.

Juan Ignacio Eihhorst se subió al podio en Bulgaria

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La producción general será realizada por Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, empresas con amplia experiencia en grandes eventos internacionales. Según informó la organización, el espectáculo buscará combinar deporte, música e impacto social frente a una audiencia estimada en miles de millones de personas alrededor del mundo.

Además de reunir a algunas de las figuras más importantes de la escena musical, el evento tendrá un fuerte objetivo solidario. El espectáculo respaldará el Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y generar oportunidades vinculadas al fútbol para niños y niñas de distintos países.

Hasta el momento ya se recaudaron más de 50 millones de dólares, cifra que incluye un dólar proveniente de cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026. Esos fondos serán destinados a proyectos educativos y sociales impulsados por la organización.

"La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ningún otro evento. Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo de medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está contribuyendo a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo", expresó Justin Bieber tras conocerse su participación.

Por su parte, Burna Boy destacó el valor simbólico del evento. "La Copa Mundial es uno de los pocos momentos que realmente une al mundo entero. Representar a África en el primer espectáculo de medio tiempo es un privilegio y una responsabilidad que me tomo muy en serio. Me honra formar parte", afirmó el artista.

Como parte de la propuesta, el espectáculo también contará con la participación de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, quienes se sumarán a una puesta en escena pensada para toda la familia. Con esta iniciativa, la FIFA busca convertir la final del Mundial 2026 en una celebración global que combine deporte, entretenimiento y compromiso social.

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