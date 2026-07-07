Uno Entre Rios | Ovación | Ignacio Titi Barsanti

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

El paranaense Ignacio Titi Barsanti seguirá como entrenador del conjunto de Mercedes en la próxima edición de la Liga Argentina.

7 de julio 2026 · 17:09hs
Ignacio Titi Barsanti continuará con el proyecto en Comunicaciones.

Prensa Comunicaciones

Ignacio Titi Barsanti continuará con el proyecto en Comunicaciones.

El Club Comunicaciones de Mercedes oficializó la continuidad del entrenador paranaense Ignacio Titi Barsanti como director técnico del equipo que competirá en la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet.

Tras finalizar la campaña anterior, el entrenador había manifestado su deseo de seguir al frente del plantel, siempre y cuando no surgiera una propuesta superadora. Finalmente, llegó a un acuerdo con la dirigencia y encabezará nuevamente el proyecto deportivo de la institución.

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El paranaense estará acompañado por Franco Marzani, quien continuará como preparador físico, mientras que Lucas Alfonso seguirá desempeñándose como segundo asistente técnico. En tanto, el primer asistente será confirmado en los próximos días.

Barsanti dirigió al conjunto aurinegro en la temporada pasada y cuenta con una destacada trayectoria en el básquet nacional. La presentación oficial del entrenador se realizó mediante un video difundido en las redes sociales del club.

La alegría de Ignacio Titi Barsanti

Luego de regresar al estadio, Barsanti expresó su satisfacción por continuar al frente del equipo. "Estoy muy contento por haber llegado a un acuerdo con la dirigencia para seguir este proceso y el camino de construcción del equipo. Es un orgullo poder representar al club y constituye un desafío personal muy importante".

En relación con la conformación del plantel, explicó que ya trabaja junto al director deportivo, Facundo Giorgi, en la incorporación de jugadores. "Ya estoy en la ciudad y, junto a Facundo Giorgi, estamos avanzando en el armado del equipo. Las negociaciones con los jugadores están encaminadas. La idea es mantener la base de la temporada anterior, sobre todo a los chicos jóvenes. Queremos formar un equipo intenso, dinámico, que refleje la filosofía de juego que proponemos. El año pasado pudimos plasmar esa identidad en el tramo final del campeonato y buscamos consolidarla desde el comienzo. También queremos que el equipo nos represente por su compromiso y por los valores que consideramos fundamentales".

Pensando en el inicio de la competencia, previsto para mediados de octubre, el entrenador adelantó que la pretemporada comenzará en agosto. "A mediados de agosto vamos a iniciar la pretemporada. Tendremos alrededor de dos meses de trabajo hasta el comienzo del torneo y queremos aprovechar ese tiempo para desarrollar todos los contenidos necesarios. Con Franco Marzani ya estamos planificando la estructura de la preparación, tomando como referencia la del año pasado. Lo positivo es que ya nos conocemos y eso agiliza la dinámica de trabajo. Después habrá que integrar a los jugadores que se sumen al modelo de juego y a la filosofía del equipo".

Respecto al cuerpo técnico, confirmó la continuidad de Lucas Alfonso y explicó la salida de Gabriel Aguilar. «Gabriel se va a vivir a Corrientes, por lo que no seguirá con nosotros. Estamos buscando un nuevo asistente que se incorpore al cuerpo técnico y seguramente en los próximos días habrá novedades».

Por último, Barsanti destacó el sentido de pertenencia que encontró en Mercedes y el vínculo que se generó con los hinchas. "Uno termina acoplándose al sentido de pertenencia que existe en la ciudad. Acá se trabaja con tranquilidad y uno se siente cómodo. Lo más importante es que la gente fue identificándose con el equipo, y ese es uno de los objetivos que queremos fortalecer durante esta nueva temporada".

Ignacio Titi Barsanti Comunicaciones Liga Argentina Básquet
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