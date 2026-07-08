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Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Un joven motociclista sufrió lesiones graves en un choque con una camioneta. El siniestro se dio en la intersección de la Ruta 135 y Avenida San Martín.

8 de julio 2026 · 09:52hs
Un joven motociclista sufrió lesiones graves en un choque con una camioneta. El siniestro se dio en la intersección de la Ruta 135 y Avenida San Martín.

Un joven motociclista sufrió lesiones graves en un choque con una camioneta. El siniestro se dio en la intersección de la Ruta 135 y Avenida San Martín.

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque con una camioneta en la localidad de Colón. El siniestro vial ocurrió el martes por la tarde noche en la intersección de Ruta Nacional 135 y avenida San Martín.

Según informó la Jefatura Departamental a UNO, por causas que se tratan de establecer, una camioneta marca Ford Ecosport, conducida por una joven de 19 años, que circulaba por la Ruta Nacional 135 en sentido oeste a este, intentó girar hacia avenida San Martín, oportunidad en la que colisionó con una motocicleta marca Honda XR 250 cc., guiada por un joven de 19 años que transitaba en sentido contrario.

El hecho ocurrió en calle Urquiza, en Diamante, en un control. El motociclista desobedeció indicaciones policilaes y daló una moto patrulla. Fue detenido

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Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado al hospital local para su atención. Tras ser examinado por los profesionales médicos, se determinó que presentaba lesiones de carácter grave.

En el lugar también intervino personal de Inspección municipal, quienes procedieron a la retención preventiva de la motocicleta por carecer de condiciones reglamentarias para circular.

Motociclista Colón Choque
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