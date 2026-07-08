)Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

Este miércoles, desde las 20.30, Olimpia llevará adelante una gran fiesta con música, danza y gastronomía. Lo recaudado será para obras en la institución.

El Club Olimpia abrirá esta noche sus puertas para vivir una jornada especial. Desde las 20.30, la institución paranaense será escenario de la primera Peña de la Independencia, una propuesta que combinará música, danza, comidas típicas y el espíritu de las celebraciones patrias con un objetivo que trasciende lo festivo: seguir fortaleciendo el crecimiento del club a través de nuevas obras.

La iniciativa nació desde la comisión directiva con la intención de generar un espacio de encuentro para toda la comunidad y, al mismo tiempo, sumar recursos que permitan continuar mejorando las instalaciones. En los últimos años, Olimpia viene atravesando un proceso de desarrollo que se refleja tanto en el plano deportivo como en el institucional, y esta actividad forma parte de ese camino.

En diálogo con Ovación, Sonia Ferreira, integrante de la comisión directiva, contó cómo surgió la idea y explicó que la respuesta de artistas, colaboradores y vecinos fue inmediata. “La peña nació con el objetivo de recaudar fondos para seguir haciendo obras dentro del club. Tenemos muchos proyectos y sabemos que cada actividad de este tipo nos ayuda a seguir creciendo. Por suerte, desde que empezamos a organizarla encontramos una predisposición enorme de todos los que fueron convocados”, señaló.

La dirigente destacó que uno de los aspectos más valiosos de la organización fue el compromiso desinteresado de quienes formarán parte del espectáculo. “Los artistas aceptaron enseguida participar. Lo mismo pasó con los ballets y con toda la gente que está colaborando para que salga una linda fiesta. Eso demuestra el cariño que muchas personas sienten por Olimpia y las ganas de acompañar este tipo de iniciativas. Nosotros siempre abrimos las puertas a toda la comunidad de la capital entrerriana”, expresó Ferreira.

La programación de esta noche en La Rioja 153 incluirá las presentaciones de Juan Bilat, Marcia Müller, Alma en Peña, el Ballet La Greda, Ale Cian junto a la poesía de Azul Mussi y el Ballet Cuna del Pescador. Además, durante toda la noche habrá un completo servicio de comidas típicas y bebidas para que el público pueda disfrutar de una verdadera celebración patria.

Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

)Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

Ferreira remarcó que la propuesta fue pensada para convocar no solamente a los socios, sino también a toda la familia paranaense. “La idea es que venga cualquiera que quiera pasar un lindo momento. No hace falta estar vinculado al club. Queremos que sea una noche para encontrarnos, compartir nuestras tradiciones y disfrutar de buenos artistas en un ambiente familiar”, comentó.

En ese sentido, destacó que la institución busca abrir permanentemente sus puertas a la comunidad. “Olimpia tiene una historia muy grande en Paraná y queremos que siga siendo un lugar de encuentro. El deporte es nuestra actividad principal, pero también creemos que el club puede generar espacios culturales y sociales que fortalezcan el vínculo con la ciudad”, afirmó.

La organización de la peña movilizó durante varias semanas a dirigentes, colaboradores y voluntarios, quienes trabajaron para ultimar cada detalle del evento. “Cuando organizás algo de estas características hay muchísimo trabajo previo. Todos ponen su granito de arena y eso también es muy lindo porque refleja el sentido de pertenencia que existe dentro del club”, explicó Ferreira.

La dirigente también remarcó que las obras que se proyectan requieren un esfuerzo económico permanente y que actividades como esta resultan fundamentales para seguir avanzando. “Los clubes hacen un trabajo enorme todos los días. Mantener las instalaciones, mejorar los espacios y acompañar el crecimiento de las distintas disciplinas demanda recursos constantes. Por eso estas propuestas tienen un doble valor: generan un momento de encuentro y, además, ayudan a seguir construyendo el club que todos queremos”, sostuvo.

En los últimos años, Olimpia consolidó un importante crecimiento en diferentes disciplinas deportivas y continúa apostando al desarrollo de su infraestructura. La peña se suma ahora como una nueva herramienta para fortalecer ese proceso, apelando al acompañamiento de socios, simpatizantes y vecinos.

Las puertas se abrirán a las 20.30 en las instalaciones de la institución (La Rioja 153). Las entradas para quienes decidan asistir esta noche tendrán un valor en puerta a 15.000 pesos.