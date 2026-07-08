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Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El actor y humorista Jorge Haddad presentará por primera vez en la capital entrerriana el exitoso unipersonal de Hermana Beba.

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

8 de julio 2026 · 10:31hs
Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira despedida de Mina Bien en un cumple

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira despedida de "Mina Bien en un cumple"
Hermana Beba llega a Paraná

Hermana Beba llega a Paraná

Detrás de Hermana Beba está el actor y humorista Jorge Haddad, creador de Mina Bien, uno de los personajes más populares surgidos de las redes sociales argentinas en los últimos años. Por primera vez, ese universo llegará a Paraná con el unipersonal Mina Bien en un cumple, que se presentará el domingo 2 de agosto, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero. Entradas disponibles en Ticketway.com.

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira despedida de "Mina Bien en un cumple"

A través del humor, la exageración y el sarcasmo, Mina Bien construye una radiografía de las aspiraciones, contradicciones y rituales de la clase media urbana contemporánea, logrando que el público se reconozca en situaciones tan absurdas como cotidianas.

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En diálogo con UNO, Haddad celebró que finalmente pueda concretarse una función en la capital entrerriana. “Hace mucho, cuando íbamos para la zona, hacíamos Santa Fe y siempre habían quedado pendientes algunas ciudades, entre ellas Paraná. Ahora toca hacer Paraná, que también es una propuesta para la gente de Paraná y de Santa Fe, porque están muy cerca. Ojalá nos acompañe el público de ambas ciudades”, expresó.

El actor explicó que el espectáculo le permite explorar aspectos del personaje que no aparecen en las redes sociales. “Es un show en el cual Mina Bien tiene la posibilidad de explayarse más allá de lo que la gente ve en internet. Es una invitación a celebrar su cumpleaños y, en ese contexto, empieza a abrirse, a hacer confesiones sobre su vida, su infancia, su familia y siempre con un pie en la actualidad, hablando de política y de los temas que atraviesan a la sociedad”, contó.

Para Haddad, el salto del contenido digital al teatro fue un proceso natural. “Yo quería hacer algo diferente a las redes, que la gente viniera a ver otra propuesta. El personaje es muy teatral y tiene muchas aristas. Además, el teatro te da una libertad distinta para desarrollar el humor. Durante estos tres años el espectáculo fue cambiando, acompañando lo que pasaba en el país y en la sociedad. Fue creciendo junto con el público”, señaló.

Aunque ya había pasado por Entre Ríos, el humorista reconoció que será su primera oportunidad para conocer realmente la ciudad. “Había estado en Oro Verde, donde nos alojamos cuando hacíamos funciones en Santa Fe, pero Paraná, puntualmente, no llegué a conocerla. Esta será la primera vez”, comentó.

En escena, Hermana Beba da vida a Mina Bien, la carismática rubia que ganó popularidad por sus diálogos con figuras de la televisión y la política. La obra propone un cumpleaños inolvidable en el que el personaje comparte con el público recuerdos de la infancia, historias familiares y reflexiones sobre la actualidad argentina y mundial, siempre atravesadas por un humor ácido y una mirada tan crítica como entrañable. Así, el espectáculo funciona como una experiencia inmersiva. Esa cercanía es, según Haddad, es una de las claves del éxito de la propuesta.

“Hermana Beba tiene muchas ganas de entrar en contacto con los autóctonos de Paraná, como dice ella. Es la gira despedida de este show, así que vengan porque está muy bueno y es una linda oportunidad para compartirlo. Esperamos pasar una gran noche todos juntos”, concluyó. Entradas a la venta en Gradatickets.com y en boletería del teatro.

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