Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

“Mis Boletas al Día” es una herramienta gratuita y reúne en un solo lugar los accesos oficiales a los principales servicios e impuestos de Paraná.

La aplicación permite centralizar los vencimientos de las facturas de servicios en un solo lugar

Una necesidad cotidiana fue el punto de partida para esta iniciativa que hoy ya utilizan cientos de vecinos de Paraná. Se trata de “Mis Boletas al Día”, una aplicación web gratuita que concentra en un único sitio los enlaces oficiales para consultar y descargar las boletas de los principales servicios públicos e impuestos de la ciudad.

El proyecto surgió a partir de una situación frecuente: muchas personas, especialmente adultos mayores o usuarios con poca experiencia digital, debían recorrer distintas páginas web para encontrar sus facturas de luz, gas, agua o impuestos. La falta de un acceso unificado complicaba una tarea simple y, en muchos casos, demoraba el pago de los servicios.

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La herramienta fue desarrollada por dos vecinos

Innovadora iniciativa

La iniciativa fue desarrollada por la licenciada María del Luján Maccarrone y el ingeniero electromecánico Sergio Schepens, quienes combinaron sus conocimientos en educación, inclusión, tecnología e inteligencia artificial para crear una herramienta sencilla y accesible para toda la comunidad.

La plataforma reúne los accesos oficiales de Enersa, Redengas, Obras Sanitarias, ATER, la patente automotor y la tasa municipal de Paraná. Su principal característica es la simplicidad: no solicita datos personales, no requiere registrarse, no almacena información de los usuarios y funciona únicamente como un puente hacia los sitios oficiales.

“Creamos esta herramienta porque notábamos que especialmente los adultos mayores y quienes no están familiarizados con los trámites digitales, tenían dificultades para encontrar las páginas oficiales donde consultar o descargar sus boletas de servicios e impuestos”, indicaron los impulsores de esta idea, quienes aclararon que en el sitio “no se solicitan datos personales, no requiere registrarse y su único objetivo es facilitar el acceso a esos trámites de una manera simple, intuitiva y segura”.

La aplicación permite centralizar los vencimientos de las facturas de servicios en un solo lugar

La herramienta despertó gran interés

A pocos días de su lanzamiento, realizado el 22 de junio, la respuesta de la comunidad fue inmediata. Desde esa fecha la herramienta registró más de 500 accesos, impulsados principalmente por la difusión espontánea entre vecinos, organizaciones y redes sociales. Sus creadores consideran que ese crecimiento demuestra la existencia de una necesidad concreta y el valor de ofrecer soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemas reales.

Lejos de tratarse de un proyecto cerrado, Mis Boletas al Día ya prepara una nueva actualización. Durante agosto incorporará accesos a servicios de telefonía, internet y televisión, manteniendo la misma filosofía: ofrecer una experiencia intuitiva, gratuita y sin barreras tecnológicas.

Más allá de la utilidad práctica, la experiencia representa un ejemplo de innovación ciudadana. Demuestra que, con el apoyo de la inteligencia artificial y el conocimiento del problema, personas provenientes de otras disciplinas pueden desarrollar herramientas capaces de mejorar la vida cotidiana de una comunidad.

Los impulsores del proyecto esperan que la iniciativa pueda inspirar experiencias similares en otras ciudades del país, promoviendo un uso de la tecnología centrado en las personas y en la resolución de necesidades concretas.

El enlace para ingresar a Mis Boletas al Día es subtle-lolly-18e2ef.netlify.app/