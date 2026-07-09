Uno Entre Rios | La Provincia | Servicios

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

“Mis Boletas al Día” es una herramienta gratuita y reúne en un solo lugar los accesos oficiales a los principales servicios e impuestos de Paraná.

9 de julio 2026 · 08:43hs
La aplicación permite centralizar los vencimientos de las facturas de servicios en un solo lugar

La aplicación permite centralizar los vencimientos de las facturas de servicios en un solo lugar

Una necesidad cotidiana fue el punto de partida para esta iniciativa que hoy ya utilizan cientos de vecinos de Paraná. Se trata de “Mis Boletas al Día”, una aplicación web gratuita que concentra en un único sitio los enlaces oficiales para consultar y descargar las boletas de los principales servicios públicos e impuestos de la ciudad.

El proyecto surgió a partir de una situación frecuente: muchas personas, especialmente adultos mayores o usuarios con poca experiencia digital, debían recorrer distintas páginas web para encontrar sus facturas de luz, gas, agua o impuestos. La falta de un acceso unificado complicaba una tarea simple y, en muchos casos, demoraba el pago de los servicios.

La Municipalidad de Paraná inició los festejos por el Día de la Independencia con la tradicional Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero.

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

Horóscopo

Horóscopo del jueves 9 de julio de 2026

La herramienta fue desarrollada por dos vecinos

La herramienta fue desarrollada por dos vecinos

Innovadora iniciativa

La iniciativa fue desarrollada por la licenciada María del Luján Maccarrone y el ingeniero electromecánico Sergio Schepens, quienes combinaron sus conocimientos en educación, inclusión, tecnología e inteligencia artificial para crear una herramienta sencilla y accesible para toda la comunidad.

La plataforma reúne los accesos oficiales de Enersa, Redengas, Obras Sanitarias, ATER, la patente automotor y la tasa municipal de Paraná. Su principal característica es la simplicidad: no solicita datos personales, no requiere registrarse, no almacena información de los usuarios y funciona únicamente como un puente hacia los sitios oficiales.

“Creamos esta herramienta porque notábamos que especialmente los adultos mayores y quienes no están familiarizados con los trámites digitales, tenían dificultades para encontrar las páginas oficiales donde consultar o descargar sus boletas de servicios e impuestos”, indicaron los impulsores de esta idea, quienes aclararon que en el sitio “no se solicitan datos personales, no requiere registrarse y su único objetivo es facilitar el acceso a esos trámites de una manera simple, intuitiva y segura”.

La aplicación permite centralizar los vencimientos de las facturas de servicios en un solo lugar

La aplicación permite centralizar los vencimientos de las facturas de servicios en un solo lugar

La herramienta despertó gran interés

A pocos días de su lanzamiento, realizado el 22 de junio, la respuesta de la comunidad fue inmediata. Desde esa fecha la herramienta registró más de 500 accesos, impulsados principalmente por la difusión espontánea entre vecinos, organizaciones y redes sociales. Sus creadores consideran que ese crecimiento demuestra la existencia de una necesidad concreta y el valor de ofrecer soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemas reales.

Lejos de tratarse de un proyecto cerrado, Mis Boletas al Día ya prepara una nueva actualización. Durante agosto incorporará accesos a servicios de telefonía, internet y televisión, manteniendo la misma filosofía: ofrecer una experiencia intuitiva, gratuita y sin barreras tecnológicas.

Más allá de la utilidad práctica, la experiencia representa un ejemplo de innovación ciudadana. Demuestra que, con el apoyo de la inteligencia artificial y el conocimiento del problema, personas provenientes de otras disciplinas pueden desarrollar herramientas capaces de mejorar la vida cotidiana de una comunidad.

Los impulsores del proyecto esperan que la iniciativa pueda inspirar experiencias similares en otras ciudades del país, promoviendo un uso de la tecnología centrado en las personas y en la resolución de necesidades concretas.

El enlace para ingresar a Mis Boletas al Día es subtle-lolly-18e2ef.netlify.app/

Servicios App Vecinos facturas
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación del caño maestro de agua potable.

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación del caño maestro de agua potable

Agmer volvió a rechazar la propuesta salarial del Gobierno. En cinco días hábiles habría otro encuentro.

Agmer, y otros gremios docentes, volvieron a rechazar "la escasa propuesta salarial del Gobierno"

Juan Cosso defendio el dictamen del PJ presentado por la reforma previsional. 

Cosso: "El dictamen del PJ garantiza la sustentabilidad de la Caja sin ajustar trabajadores y jubilados"

(Foto: Escena de la película Alemania, de María Zanetti)

El FICER presentó a los cinco integrantes de su primer Jurado Joven

Ver comentarios

Lo último

Murió Bonnie Tyler, a los 75 años de edad

Murió Bonnie Tyler, a los 75 años de edad

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Ultimo Momento
Murió Bonnie Tyler, a los 75 años de edad

Murió Bonnie Tyler, a los 75 años de edad

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Acto por el 9 de Julio: Milei reunió a 13 gobernadores y habló del cruce de Los Andes económico

Acto por el 9 de Julio: Milei reunió a 13 gobernadores y habló del "cruce de Los Andes económico"

Promesa de partidazo: Francia y Marruecos abrirán los cuartos de final

Promesa de partidazo: Francia y Marruecos abrirán los cuartos de final

Policiales
Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Ovación
Franco Armani tomó la decisión de dejar River y ya tendría su próximo destino

Franco Armani tomó la decisión de dejar River y ya tendría su próximo destino

Palermo derrotó a Atlético Paraná en el pendiente de la Liga Paranaense

Palermo derrotó a Atlético Paraná en el pendiente de la Liga Paranaense

Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

La provincia
El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Horóscopo del jueves 9 de julio de 2026

Horóscopo del jueves 9 de julio de 2026

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación del caño maestro de agua potable

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación del caño maestro de agua potable

Agmer, y otros gremios docentes, volvieron a rechazar la escasa propuesta salarial del Gobierno

Agmer, y otros gremios docentes, volvieron a rechazar "la escasa propuesta salarial del Gobierno"

Dejanos tu comentario