Despidos en Concordia: la protesta llegó a la gala por el Día de la Independencia

Trabajadores despedidos de la Municipalidad de Concordia y ATE protestaron frente al Teatro Odeón durante la gala por el Día de la Independencia.

La protesta por las cesantías en la Municipalidad de Concordia se trasladó este miércoles por la noche hasta las puertas del Teatro Odeón, donde se desarrollaba la tradicional gala por la víspera del Día de la Independencia. La movilización fue encabezada por trabajadores desvinculados del municipio y contó con el acompañamiento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Concordia.

La concentración se desarrolló en las inmediaciones del edificio mientras comenzaba el acto oficial, con la participación de autoridades municipales y provinciales. Los manifestantes buscaron visibilizar el reclamo por las cesantías dispuestas por el Ejecutivo municipal y exigir la reincorporación de los empleados afectados.

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Desde el gremio señalaron que la convocatoria reunió a trabajadores, familiares y vecinos que expresaron su rechazo a las desvinculaciones, al considerar que dejaron "a decenas de hogares sin su principal sustento económico" en un contexto social complejo para la ciudad.

Habrá encuentro con autoridades

Según consignó Diario Río Uruguay, ATE Seccional Concordia informó que, en el marco de la movilización, el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda de la Municipalidad, Pablo Ferreira, mantuvo una comunicación telefónica con el secretario general del sindicato, Pedro Pérez.

Según indicó la organización gremial, durante esa conversación se acordó concretar una reunión entre las partes durante esta misma semana para abordar la situación de los trabajadores cesanteados y analizar posibles alternativas.

Tras conocerse ese compromiso, la protesta concluyó con una asamblea informativa en la que los dirigentes comunicaron a los presentes el resultado de las gestiones y resolvieron mantener el estado de alerta hasta que se concrete el encuentro con las autoridades municipales y existan respuestas concretas al planteo.