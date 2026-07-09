Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Despidos en Concordia: la protesta llegó a la gala por el Día de la Independencia

Trabajadores despedidos de la Municipalidad de Concordia y ATE protestaron frente al Teatro Odeón durante la gala por el Día de la Independencia.

9 de julio 2026 · 12:20hs
Despidos en Concordia: la protesta llegó a la gala por el Día de la Independencia

La protesta por las cesantías en la Municipalidad de Concordia se trasladó este miércoles por la noche hasta las puertas del Teatro Odeón, donde se desarrollaba la tradicional gala por la víspera del Día de la Independencia. La movilización fue encabezada por trabajadores desvinculados del municipio y contó con el acompañamiento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Concordia.

La concentración se desarrolló en las inmediaciones del edificio mientras comenzaba el acto oficial, con la participación de autoridades municipales y provinciales. Los manifestantes buscaron visibilizar el reclamo por las cesantías dispuestas por el Ejecutivo municipal y exigir la reincorporación de los empleados afectados.

La Justicia Federal condenó a un hombre que en abril fue a retirar una encomienda con droga en Goya. El envío fue detectado en un control cerca de Concordia.

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Ocho jóvenes procesados por la Justicia Federal de Concordia, por integrar banda de venta de drogas, entre ellos, un empleado de escuela y un rugbier

Concordia: procesan a banda que vendía drogas por Telegram

Desde el gremio señalaron que la convocatoria reunió a trabajadores, familiares y vecinos que expresaron su rechazo a las desvinculaciones, al considerar que dejaron "a decenas de hogares sin su principal sustento económico" en un contexto social complejo para la ciudad.

LEER MÁS: Denuncian el despido de más de 100 trabajadores municipales de Concordia

Habrá encuentro con autoridades

Según consignó Diario Río Uruguay, ATE Seccional Concordia informó que, en el marco de la movilización, el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda de la Municipalidad, Pablo Ferreira, mantuvo una comunicación telefónica con el secretario general del sindicato, Pedro Pérez.

Según indicó la organización gremial, durante esa conversación se acordó concretar una reunión entre las partes durante esta misma semana para abordar la situación de los trabajadores cesanteados y analizar posibles alternativas.

Tras conocerse ese compromiso, la protesta concluyó con una asamblea informativa en la que los dirigentes comunicaron a los presentes el resultado de las gestiones y resolvieron mantener el estado de alerta hasta que se concrete el encuentro con las autoridades municipales y existan respuestas concretas al planteo.

Concordia Despidos
Noticias relacionadas
El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a un hombre por el intento de exportación ilegal de divisas. En pesos, la suma equivale a más de 34 millones.

Condenaron a un hombre que cruzó de Entre Ríos a Uruguay con 120.000 reales sin declarar

Con la medida buscan que no se formen microbasurales a cielo abierto. 

En Concordia acordaron reducir el costo de retiro de ramas

condenan a un joven por intentar contrabando valuado en $28 millones

Condenan a un joven por intentar contrabando valuado en $28 millones

Buscan contrarrestar la vulnerabilidad de muchas personas que duermen en la calle.

Refuerzan la asistencia en Concordia a personas en situación de calle

Ver comentarios

Lo último

Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Bolivia: renunció la ministra de Turismo y ya son cuatro las bajas en el gabinete de Rodrigo Paz Pereira

Bolivia: renunció la ministra de Turismo y ya son cuatro las bajas en el gabinete de Rodrigo Paz Pereira

Ultimo Momento
Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Bolivia: renunció la ministra de Turismo y ya son cuatro las bajas en el gabinete de Rodrigo Paz Pereira

Bolivia: renunció la ministra de Turismo y ya son cuatro las bajas en el gabinete de Rodrigo Paz Pereira

Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Irán denunció que un misil de Estados Unidos impactó cerca de la central nuclear de Bushehr

Irán denunció que un misil de Estados Unidos impactó cerca de la central nuclear de Bushehr

Policiales
Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Ovación
Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Franco Armani tomó la decisión de dejar River y ya tendría su próximo destino

Franco Armani tomó la decisión de dejar River y ya tendría su próximo destino

Palermo derrotó a Atlético Paraná en el pendiente de la Liga Paranaense

Palermo derrotó a Atlético Paraná en el pendiente de la Liga Paranaense

Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

La provincia
Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Últimos días para participar de dos convocatorias nacionales destinadas a cineastas y jóvenes compositores

Últimos días para participar de dos convocatorias nacionales destinadas a cineastas y jóvenes compositores

Despidos en Concordia: la protesta llegó a la gala por el Día de la Independencia

Despidos en Concordia: la protesta llegó a la gala por el Día de la Independencia

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Dejanos tu comentario