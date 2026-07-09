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Horóscopo del jueves 9 de julio de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al jueves 9 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

9 de julio 2026 · 07:54hs
Horóscopo

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Este es el horóscopo correspondiente al jueves 9 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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Horóscopo del miércoles 8 de julio de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al martes 7 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del martes 7 de julio de 2026

No se deje alterar por el nerviosismo de su pareja. Las soluciones a sus problemas monetarios llegan hoy. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar más. Cuide su espalda y zona lumbar, evite sobrepesos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Día para relacionarse con diferentes personas. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. Su responsabilidad le ayudará a expandirse profesionalmente. Cuide sus ojos, no olvide revisarse la vista.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sentirá la necesidad de comprometerse más con su pareja. No es buen momento para gastar. Ningún temor laboral, le va estupendamente. No piense tanto en sus problemas de salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los amigos le van a demostrar todo lo que le quieren. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. Las cosas del trabajo van bien, solo es un bache puntual. Consulte esos síntomas que padece en la piel.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Posibilidad de enamoramiento platónico. Revise sus cuentas y contrólese con su tarjeta de crédito. Destine más horas a su formación laboral. Canalice su fuerza de voluntad para dejar un mal hábito.

LEER MÁS: Horóscopo del miércoles 8 de julio de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. Procure no hacer comentarios sobre sus finanzas. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Evite invertir en algo que no ve claro. En el trabajo, estará bastante creativo. Intente alimentarse de foma equilibrada, aléjese de los excesos.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Quizá consiga grandes éxitos en el amor. Ahorre, ya que puede tener gastos con los que no contaba. Las complicaciones laborales tocan a su fin. Quizá ese cansancio se deba a su bajo nivel de hierro.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Tras unas relaciones turbulentas llega la estabilidad. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. En el trabajo, no deje que le saquen de sus casillas. Preste atención a su cuerpo y, si está cansado, repose.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Si tiene pareja, van a vivir una renovación amorosa. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. La monotonía hará que se plantee un cambio de trabajo. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Quizá tenga problemas con un amigo, últimamente no conectan. Cuide su cartera porque le pueden dar un sablazo. Sus ideas para obtener más rendimiento son muy buenas. Si tiene molestias en los oídos, no deje de ir al médico.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se va a fijar en una amistad, pero no pasará nada. Sea más cauto y prudente con el dinero. Surge la oportunidad de demostrar su valía profesional. Los mareos pueden ser por una bajada de azúcar; cuídese.

Horóscopo julio Signo
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