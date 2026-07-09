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Mercedes Sosa cumpliría hoy 91 años: la voz que sigue emocionando a generaciones

La cantante tucumana Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935 y se convirtió en una de las máximas referentes de la música popular latinoamericana

9 de julio 2026 · 11:21hs
Mercedes Sosa cumpliría hoy 91 años: la voz que sigue emocionando a generaciones

Mercedes Sosa: el legado imborrable de una de las voces más importantes de América Latina

Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán y este jueves se recuerda un nuevo aniversario de su nacimiento. Dueña de una voz inconfundible y de una sensibilidad única para interpretar el cancionero popular, se transformó en una de las artistas más influyentes de la música argentina y latinoamericana.

Conocida como "La Negra", llevó su arte a los escenarios más importantes del mundo e interpretó obras de compositores como Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, León Gieco, Fito Páez, Charly García y Víctor Heredia, entre muchos otros. Su compromiso con la cultura y los derechos humanos también marcó profundamente su trayectoria.

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Aunque falleció el 4 de octubre de 2009, su legado permanece intacto. Canciones como Alfonsina y el mar, Gracias a la vida, Solo le pido a Dios y Como la cigarra siguen siendo parte del patrimonio cultural argentino y latinoamericano, manteniendo viva la voz de una artista que trascendió fronteras y generaciones.

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Mercedes Sosa Legado Argentina
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