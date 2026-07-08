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Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

Un delincuente ingresó durante la madrugada a la panadería Ñiam tras romper un vidrio y se llevó dinero, un celular y elementos de trabajo.

8 de julio 2026 · 12:24hs
Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería.

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería.

Un comercio de Ñiam fue víctima de un robo durante la madrugada del miércoles, pasadas las 00:22. El hecho fue descubierto por la mañana, cuando los empleados llegaron al local para comenzar la jornada laboral y encontraron uno de los vidrios de acceso completamente roto.

Según pudo saber UNO, el delincuente sustrajo el posnet utilizado para los cobros, el posnet de PedidosYa, un teléfono celular perteneciente al negocio, dinero de la caja registradora correspondiente al cambio diario (por un monto aproximado de $30.000 pesos) y dos latas de bebidas que se encontraban en la heladera.

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De acuerdo a lo establecido, el autor del hecho habría ingresado al lugar luego de romper el vidrio, recorrió el interior del local y se llevó varios elementos antes de retirarse.

Los empleados dieron aviso sobre lo ocurrido y se esperaba la intervención de las autoridades para avanzar con la investigación y determinar quién fue el responsable del robo.

dinero Paraná Robo
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