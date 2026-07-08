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Franco Armani tomó la decisión de dejar River y ya tendría su próximo destino

El histórico arquero de River, Franco Armani, tomó la decisión de ponerle fin a su etapa en el club y volvería a Atlético Nacional de Colombia.

8 de julio 2026 · 22:39hs
Franco Armani tomó la decisión de dejar River y ya tendría su próximo destino.

Franco Armani tomó la decisión de dejar River y ya tendría su próximo destino.

El histórico arquero de River, Franco Armani, tomó la decisión de ponerle fin a su etapa en el club y ya tendría todo acordado para regresar a Atlético Nacional de Colombia. El guardameta de 39 años emigrará al elenco cafetero, donde también es considerado una leyenda.

Así, luego de haberle ganado el puesto con méritos propios al inicio del año, el arco de River seguirá siendo cuidado por el joven Santiago Beltrán, que a los 21 años demostró una madurez impresionante e incluso tuvo una convocatoria a la Selección argentina.

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En el “Millonario” se terminará uno de los ciclos más icónicos de los últimos años, al despedirse Franco Armani luego de ocho años en el club de la banda roja.

La carrera de Franco Armani en River

El guardameta casildense que surgió de las inferiores de Estudiantes de La Plata, aunque su debut se dio en Deportivo Merlo, en el ascenso argentino, llegó a River a cambio de cerca de cuatro millones de dólares a principios de 2018, para darle inicio a un año increíble en su carrera.

Su debut en el club del barrio porteño de Núñez se dio en febrero de aquel año, y sus grandes actuaciones le merecieron un lugar en la convocatoria del entrenador Jorge Sampaoli de cara al Mundial de Rusia.

Además, en la cita mundialista mencionada, el débil rendimiento del arquero Wilfredo Caballero en las dos primeras fechas le dio un lugar como titular, pudiendo atajar ante Nigeria, por la última fecha de la fase de grupos, y en la eliminación ante Francia, con una caída por 4-3 en los octavos de final.

En su regreso a River, el guardameta pudo alcanzar 965 minutos sin recibir goles en el arco de River, superando la marca histórica de 788 minutos del icónico guardameta Amadeo Carrizo, pero su mejor momento en aquella campaña aún no había llegado.

En una Copa Libertadores en la que el equipo que dirigía Marcelo Gallardo alcanzó la final, Armani tuvo un gran rendimiento en la semifinal ante Gremio de Brasil y lo mismo hizo en la gran final, en la que debió medirse ni más ni menos que a Boca, en uno de los clásicos más importantes de la historia.

La final de ida lo tuvo como protagonista, al achicar con un gran timing y detenerle un mano a mano al delantero Darío Benedetto con tiempo cumplido, para cerrar el partido con un empate. En la vuelta, un recordado partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, River se impuso por 3-1 y se quedó con la copa.

Su futuro, otra vez en Colombia

Su ciclo en River incluyó 366 partidos entre todas las competencias, con la conquista de 10 títulos, y le permitió jugar en la Selección argentina, en la que, además del Mundial mencionado, también fue titular en la Copa América 2019 y suplente en las conquistas de las Copas América 2021 y 2024, la Finalíssima y el Mundial de Qatar 2022.

Tras rescindir su contrato en el club argentino, Franco Armani tiene todo acordado para regresar a Atlético Nacional de Medellín, club en el que atajó desde 2010 hasta 2017 y también cosechó gran cantidad de éxitos: con 105 vallas invictas en 249 partidos, el arquero fue tricampeón del fútbol colombiano e incluso ganó la Copa Libertadores 2016, entre los 13 títulos que alzó.

Franco Armani River Atlético Nacional
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