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Harlem Festival 2026 confirmó su lineup con Cazzu, Babasónicos y La Vela Puerca como grandes protagonistas

El festival se realizará el 10 y 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano de Santa Fe. Cazzu, Babasónicos, La Vela Puerca y Las Pelotas lideran una programación que reunirá a más de 30 artistas de distintos géneros

8 de julio 2026 · 15:05hs
Harlem Festival 2026 confirmó su lineup con Cazzu, Babasónicos y La Vela Puerca como grandes protagonistas

Harlem Festival 2026 confirmó su lineup con Cazzu, Babasónicos y La Vela Puerca como grandes protagonistas

El Harlem Festival presentó oficialmente la grilla de artistas que formará parte de su edición 2026, que se desarrollará el 10 y 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe. Consolidado como uno de los encuentros musicales más importantes del Litoral y una de las propuestas culturales de mayor crecimiento del país, el evento volverá a reunir a miles de personas durante dos jornadas cargadas de música en vivo.

La programación estará encabezada por Cazzu, Babasónicos, La Vela Puerca y Las Pelotas, quienes compartirán escenario con una destacada selección de artistas nacionales e internacionales. También serán parte de esta edición **El Plan de la Mariposa, Guasones, El Kuelgue, Cuarteto de Nos, Marilina Bertoldi, Ángela Torres, Peces Raros, Turf, Cruzando el Charco, La T y la M, Los Pericos y Coti.

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La grilla se completa con las presentaciones de Perras on the Beach, La Grecia, Ramma, Bhavi, Acru, Taichu, Oney1, Tussiwarriors, Juana Rozas, Cosmic Kid, Ainda, Lisandro Skar, Reybruja, BB Asul, Sakatumba, La Valenti, Kill Flora y Malta Caramelo, conformando una propuesta que atraviesa el rock, el pop, el indie, el trap, el rap, la electrónica y la música urbana.

Desde su creación, Harlem Festival se consolidó como una experiencia que trasciende lo estrictamente musical. Además de los espectáculos en vivo, el público podrá disfrutar de escenarios simultáneos, una variada oferta gastronómica y espacios especialmente diseñados para compartir con amigos y en familia, manteniendo el espíritu integrador que caracteriza al encuentro.

Los abonos para las dos jornadas ya se encuentran disponibles a través de Harlem Festival, mediante el sistema Passline. La organización informó que los tickets podrán abonarse en tres cuotas sin interés con todos los bancos, mientras que quienes utilicen tarjetas Visa de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos accederán al beneficio de seis cuotas sin interés.

LEER MÁS: Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

Harlem Festival Cazzu Babasónicos La Vela Puerca Festival
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