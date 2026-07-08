La Biblioteca Popular del Paraná lanzó una nueva edición de su Concurso Literario Internacional

La convocatoria está destinada a preadolescentes, adolescentes y adultos de cualquier parte del mundo. Los participantes podrán presentar cuentos breves de temática libre hasta el 19 de octubre

La Biblioteca Popular del Paraná abrió la convocatoria para participar de la edición 2026 de su tradicional Concurso Literario Internacional, una propuesta que desde hace más de una década impulsa la escritura y la creatividad de autores de distintas edades y procedencias. En esta oportunidad, los participantes podrán presentar cuentos breves de temática libre desde cualquier parte del mundo.

El certamen, que se realiza de manera ininterrumpida desde 2010, está dirigido a tres categorías: Preadolescentes , de 10 a 13 años; Adolescentes , de 14 a 17 años; y Adultos , a partir de los 18 años. Para todas ellas se tendrá en cuenta la edad cumplida al 30 de junio de 2026.

Las obras deberán enviarse exclusivamente a través de la página web de la Biblioteca Popular del Paraná, donde los interesados podrán completar el formulario de inscripción, consultar el reglamento y adjuntar su cuento. Los textos no podrán superar las 800 palabras y habrá tiempo para participar hasta el 19 de octubre. Los trabajos ganadores se darán a conocer el 23 de abril de 2027.

Uno de los principales reconocimientos del concurso será la publicación de una antología impresa bajo el sello Ediciones Biblioteca Popular del Paraná, que reunirá las obras premiadas y aquellas que reciban menciones especiales. A lo largo de sus distintas ediciones, el certamen dio origen a libros como Cien años de comunidad, Puro Cuento, Ejercicios de Libertad, Crujidos, Retorno, Adoquines, Las palabras que quedaron y El sabor del silencio, entre otros.

Fundada en 1873, la Biblioteca Popular del Paraná es una asociación civil sin fines de lucro que brinda acceso libre y gratuito a una colección de más de 90.000 libros. A lo largo de su historia se consolidó como un espacio de promoción de la lectura, el intercambio de ideas y la construcción de conocimiento, además de ser un punto de encuentro para la comunidad. Su edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional por el Congreso de la Nación.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas podrán comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o visitar el sitio oficial de la Biblioteca Popular del Paraná, donde también se encuentra disponible el reglamento completo del certamen.