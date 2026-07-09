Irán denunció que un misil de Estados Unidos impactó cerca de la central nuclear de Bushehr

El vicegobernador de la provincia de Bushehr aseguró que el ataque se produjo este jueves y denunció que Estados Unidos violó el memorando sobre el fin de la guerra

El Gobierno de Irán denunció este jueves que un misil lanzado por Estados Unidos impactó en el perímetro de la central nuclear de Bushehr, uno de los complejos atómicos más importantes del país. La información fue brindada por Ehsan Jahanian, vicegobernador de la provincia homónima, según consignaron medios estatales iraníes.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por la agencia oficial IRNA , el funcionario afirmó que el ataque ocurrió al mediodía y alcanzó distintos objetivos dentro de la provincia, entre ellos el área perimetral de la central nuclear.

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"En continuidad con los ataques del enemigo estadounidense y las violaciones del memorando sobre el fin de la guerra, varios objetivos en la provincia de Bushehr, incluido el perímetro de la central nuclear, fueron atacados al mediodía de hoy", sostuvo Jahanian.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no informaron sobre víctimas ni precisaron si el impacto provocó daños en las instalaciones de la planta nuclear. Tampoco brindaron detalles sobre el alcance material del ataque o las consecuencias para el funcionamiento del complejo.

La central de Bushehr constituye una de las principales instalaciones nucleares de Irán y tiene un papel estratégico dentro del programa energético del país. Debido a su relevancia, cualquier incidente en sus inmediaciones genera preocupación en la comunidad internacional por el potencial riesgo para la seguridad regional.

La denuncia se produce en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente, luego de una serie de enfrentamientos y operaciones militares que involucran a Estados Unidos e Irán. En ese marco, las autoridades iraníes sostuvieron que el ataque representa una violación del memorando alcanzado para poner fin a las hostilidades.

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno de Estados Unidos no había emitido una respuesta oficial sobre las acusaciones formuladas por Teherán ni confirmado la realización de una operación militar contra la provincia de Bushehr. La situación continúa en desarrollo.