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Javier Milei participó del Te Deum patrio escoltado por su nuevo Gabinete

El presidente Javier Milei participó esta mañana del Te Deum del 9 de Julio, en conmemoración a un nuevo aniversario de la Independencia

9 de julio 2026 · 13:48hs
El presidente Javier Milei participó esta mañana del Te Deum del 9 de Julio

El presidente Javier Milei participó esta mañana del Te Deum del 9 de Julio, en conmemoración a un nuevo aniversario de la Independencia
El presidente Javier Milei participó esta mañana del Te Deum del 9 de Julio

El presidente Javier Milei participó esta mañana del Te Deum del 9 de Julio, en conmemoración a un nuevo aniversario de la Independencia

El presidente Javier Milei participó esta mañana del Te Deum del 9 de julio, en conmemoración a un nuevo aniversario de la Independencia, junto a su Gabinete y varios legisladores del espacio.

Escoltado por el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, el mandatario recorrió a pie los metros que separan la Casa Rosada de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. En el trayecto se detuvo a acariciar a varios caballos del Regimiento de Granaderos.

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Detrás, la plana completa de ministros y colaboradores, entre los que destacaban el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También el flamante vocero, Adrián Ravier, el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y la senadora Patricia Bullrich.

Asimismo participaron del habitual desayuno que compartieron en Rosada los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Sin la asistencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el libertario ingresó a la catedral, se persignó ante el altar, saludó al alcalde porteño, Jorge Macri, y a su familia, incluso a su hijo recién nacido, y siguió de cerca la oración a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

Pese a las diferencias que supieron enfrentarlos, Milei parece haber dejado atrás los resquemores contra el jefe de Gobierno porteño.

Si bien Villarruel y Milei coincidieron en la vigilia que se celebró en la provincia de Tucumán, incluso la primera calificó de "muy político" el discurso del Presidente, tampoco fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia al Te Deum por la fecha patria.

La plana completa de la administración libertaria escuchó la oración en la que la Iglesia llamó a dejar atrás “el individualismo” y la “mezquindad política”. “Escuchar es la actitud básica del que quiere pensar con amplitud y apertura”, resaltó el prelado, y agregó que la Argentina "necesita de todos, porque nadie es descartable” y pidió “respetar a los demás”, reconocer sus valores y “compadecerse de sus angustias”.

Al término de la homilía, retornó con su equipo a la Casa Rosada para encabezar la primera reunión de Gabinete sin Manuel Adorni y con Diego Santilli como ministro coordinador. Algo similar ocurrió el pasado 25 de mayo.

Según revelaron fuentes oficiales, el temario del intercambio ampliado, que se celebra al día siguiente de la reunión de la mesa política, girará en torno a la idea de Milei de modificar la carta orgánica del Banco Central.

Con ese objetivo en mente, el equipo económico visitó el pasado martes la quinta de Olivos para avanzar en una de las prioridades que estableció el Poder Ejecutivo.

En la previa al intercambio que se desarrolla en el Salón Eva Perón, la plana completa salió al balcón a saludar a las personas que se aglutinaron en Plaza de Mayo. "Argentina, Argentina", coreaban los vecinos de la zona y turistas presentes.

Uno a uno, el mandatario presentó a ministros y colaboradores mientras los presentes aplaudían. Se llevaron las mayores reacciones la senadora Bullrich y el ministro coordinador, Diego Santilli.

Javier Milei Te Deum Independencia
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