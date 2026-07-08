Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque.

Una joven de 26 años perdió la vida y su hijo de ocho años resultó herido, tras un violento choque entre una camioneta y un camión en la localidad de General Galarza.

Una joven de 26 años perdió la vida y su hijo de ocho años resultó herido este miércoles al mediodía, tras un violento choque entre una camioneta y un camión en la localidad de General Galarza , departamento Gualeguay. El trágico hecho ha generado una profunda conmoción en toda la comunidad vial y productiva de la zona.

El siniestro se registró alrededor de las 12:00 horas en la intersección de las rutas provinciales 42 y 9, ambos caminos de ripio de tránsito habitual para vecinos y productores agropecuarios. Por causas que aún se intentan establecer, colisionaron de manera brutal una camioneta Toyota y un camión Ford Cargo.

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Debido a la violencia del impacto, la camioneta se llevó la peor parte y terminó con destrozos materiales de extrema gravedad.

En el vehículo de menor porte viajaba la joven de 26 años junto a su pequeño hijo. Tras el impacto, ambos fueron asistidos de urgencia y trasladados al hospital local de General Galarza.

Lamentablemente, a pesar del esfuerzo de los profesionales médicos, la madre falleció pocas horas después de ingresar al nosocomio debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Por su parte, el niño de ocho años permanece bajo atención médica recibiendo asistencia por las heridas recibidas, aunque se encuentra fuera de peligro.

El conductor del camión Ford Cargo no presentó lesiones de consideración. No obstante, quedó supeditado a la causa judicial que se inició para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

En el lugar del accidente trabajó personal policial y peritos mecánicos para determinar las responsabilidades y las circunstancias exactas que desencadenaron la fatal colisión en el cruce rural.