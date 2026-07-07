Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

El escolta paranaense Martiniano Dato renovó con el equipo chubutense de cara a la temporada 2026/2027 de la Liga Nacional.

El paranaense Martiniano Dato seguirá defendiendo los colores de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia durante la temporada 2026/2027 de la Liga Nacional de Básquet. El escolta renovó su vínculo con el conjunto patagónico tras una destacada campaña en la que fue protagonista del equipo campeón.

Formado en Paracao y con paso por Recreativo Bochas Club, Dato se consolidó como una pieza importante dentro del plantel durante la temporada 2025/26. A lo largo de 52 partidos disputados, registró un promedio de 10,6 puntos por encuentro, afianzándose como una de las grandes revelaciones del certamen.

Su rendimiento también fue reconocido de manera individual, ya que recibió la distinción al Mejor Jugador Joven de la temporada 2025/26, premio que destacó su crecimiento, regularidad y proyección dentro de la máxima categoría del básquet argentino.

Con esta renovación, el entrerriano buscará seguir siendo un jugador clave en Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que afrontará una nueva temporada con el objetivo de defender el título obtenido y volver a pelear por los primeros puestos de la Liga Nacional.