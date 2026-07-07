Uno Entre Rios | Ovación | Martiniano Dato

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

El escolta paranaense Martiniano Dato renovó con el equipo chubutense de cara a la temporada 2026/2027 de la Liga Nacional.

7 de julio 2026 · 16:25hs
Martiniano Dato fue un pilar fundamental del equipo campeón.

Martiniano Dato fue un pilar fundamental del equipo campeón.

El paranaense Martiniano Dato seguirá defendiendo los colores de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia durante la temporada 2026/2027 de la Liga Nacional de Básquet. El escolta renovó su vínculo con el conjunto patagónico tras una destacada campaña en la que fue protagonista del equipo campeón.

Formado en Paracao y con paso por Recreativo Bochas Club, Dato se consolidó como una pieza importante dentro del plantel durante la temporada 2025/26. A lo largo de 52 partidos disputados, registró un promedio de 10,6 puntos por encuentro, afianzándose como una de las grandes revelaciones del certamen.

Ignacio Titi Barsanti continuará con el proyecto en Comunicaciones.

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

Juan Sebastián Amato Ayala, el ténico de Tomás de Rocamora.

Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Su rendimiento también fue reconocido de manera individual, ya que recibió la distinción al Mejor Jugador Joven de la temporada 2025/26, premio que destacó su crecimiento, regularidad y proyección dentro de la máxima categoría del básquet argentino.

Con esta renovación, el entrerriano buscará seguir siendo un jugador clave en Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que afrontará una nueva temporada con el objetivo de defender el título obtenido y volver a pelear por los primeros puestos de la Liga Nacional.

Martiniano Dato Gimnasia Liga Nacional Básquet
Noticias relacionadas
Enzo Fernández anotó el tanto de la clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección Argentina sufrió, derrotó 3 a 2 ante Egipto y está en cuartos de final

Paulo renovará su contrato en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

los pumitas perdieron con inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del mundial m20

Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

El gobierno de Paraguay se despegó de la sdeclaraciones de la cenadora Celeste Amarilla por sus insultos a Kylian Mbappé

Kylian Mbappé: los gobiernos de Francia y Paraguay repudiaron a la senadora Celeste Amarilla

Ver comentarios

Lo último

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Paraná viaja millones de años al pasado con una muestra de dinosaurios a tamaño real

Paraná viaja millones de años al pasado con una muestra de dinosaurios a tamaño real

Ultimo Momento
Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Paraná viaja millones de años al pasado con una muestra de dinosaurios a tamaño real

Paraná viaja millones de años al pasado con una muestra de dinosaurios a tamaño real

Paraná: un túnel peatonal comunicará varios barrios con la Avenida Urbana

Paraná: un túnel peatonal comunicará varios barrios con la Avenida Urbana

Últimos días para inscribirse al 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Últimos días para inscribirse al 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Policiales
Concordia: procesan a banda que vendía drogas por Telegram

Concordia: procesan a banda que vendía drogas por Telegram

Condenaron a un hombre que cruzó de Entre Ríos a Uruguay con 120.000 reales sin declarar

Condenaron a un hombre que cruzó de Entre Ríos a Uruguay con 120.000 reales sin declarar

Incendio en emprendimiento de pastas de Paraná provocó importantes daños 

Incendio en emprendimiento de pastas de Paraná provocó importantes daños 

Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador

Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Ovación
Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

La provincia
Paraná: un túnel peatonal comunicará varios barrios con la Avenida Urbana

Paraná: un túnel peatonal comunicará varios barrios con la Avenida Urbana

Últimos días para inscribirse al 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Últimos días para inscribirse al 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Habilitarán canal de comunicación con Pymes y emprendedores

Habilitarán canal de comunicación con Pymes y emprendedores

Peregrinos con María, hacia un mundo más humano: el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

"Peregrinos con María, hacia un mundo más humano": el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Dejanos tu comentario