Venezuela: encuentran sin vida al niño argentino Lucas Gámez

El miércoles los equipos de rescatistas que trabajan en las ruinas de los terremotos de Venezuela, lograron rescatar el cuerpo del niño argentino Lucas Gámez

El miércoles los equipos de rescatistas que trabajan en las ruinas de los terremotos de Venezuela , lograron llegar donde estaba el niño Lucas Gámez, de 8 años, junto con su abuela y su tío , tras cavar un túnel por la parte trasera del edificio para alcanzar su departamento en La Guaira.

Los padres del niño, de origen venezolano, se habían instalado en la Argentina en el 2013. Años después, en 2017, tuvieron a su hijo en Buenos Aires. Sin embargo, en enero de este año resolvieron regresar a su país de origen por “ cuestiones personales ”.

El lunes, su madre Blancalida Martínez Coronado, se había acercado hasta las afueras del edificio donde su hijo se hallaba el día del terremoto con una torta de chocolate y una vela, para desearle un feliz cumpleaños. “Así honramos tu vida que pronto abrazaremos”, escribió, vía Instagram.

A su vez, también había compartido una publicación del humorista venezolano Kristopher Kerezsy, quien acompañó a la familia con diversos posteos en redes: “Lucas cumple nueve años. Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad”.

“Señor Jesús, hoy no te pedimos un regalo… te pedimos un milagro. Regálale a Lucas la oportunidad de volver a abrazar a su mamá, de escuchar nuevamente su nombre, de abrir sus ojos y celebrar la vida junto a quienes lo aman con todo el corazón", expresó.

Además, compartió un video realizado por sus compañeros de escuela, quienes pidieron por su pronto regreso. “Espero verte pronto en tu cumpleaños. Seguro será impresionante”, manifestó uno de ellos.

“Feliz cumpleaños crack. Mira, ya tengo el álbum del Mundial y lo estoy completando. Tengo la carta de Cristiano Ronaldo. Estoy completando este álbum gracias a ti porque tú me lo diste en mi cumpleaños. Tienes que salir y venir con nosotros, por favor”, expresó otro de sus amigos.

Lucas era buscado desde hace dos semanas, cuando un doble sismo impactó en Venezuela. Según la reconstrucción de los hechos realizado por su familia, el menor había ido a una playa en La Guaira junto a uno de sus tíos.

Aquel día, 24 de junio, era feriado en el país caribeño por el aniversario de la Batalla de Carabobo. El niño habría regresado al departamento en el que se alojaba instantes antes de los terremotos.

3.811 muertos y 16.740 heridos

El balance oficial del miércoles cuenta 3.811 muertos y 16.740 heridos. La cifra de rescatados entre los escombros se mantiene en 6.462 desde el 3 de julio.

Dos semanas después del doble terremoto, parecen ser más los obreros y funcionarios que están trabajando en los edificios, recogiendo escombros y limpiando el desastre, mientras los familiares, agotados por los frenéticos primeros días, esperan en carpas en los alrededores por los cuerpos de sus fallecidos.

Casi no hay tránsito en La Guaira, las calles están despejadas de escombros, hay desvíos por sectores intransitables o donde hay maquinarias, algunos negocios en pie han comenzado a abrir y decenas de miles intentan recomenzar su vida en los refugios.