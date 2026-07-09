Uno Entre Rios | El Mundo | Venezuela

Venezuela: encuentran sin vida al niño argentino Lucas Gámez

El miércoles los equipos de rescatistas que trabajan en las ruinas de los terremotos de Venezuela, lograron rescatar el cuerpo del niño argentino Lucas Gámez

9 de julio 2026 · 13:07hs
Venezuela: encuentran sin vida al niño argentino Lucas Gámez

Venezuela: encuentran sin vida al niño argentino Lucas Gámez
Venezuela: encuentran sin vida al niño argentino Lucas Gámez

El miércoles los equipos de rescatistas que trabajan en las ruinas de los terremotos de Venezuela, lograron llegar donde estaba el niño Lucas Gámez, de 8 años, junto con su abuela y su tío, tras cavar un túnel por la parte trasera del edificio para alcanzar su departamento en La Guaira.

Los padres del niño, de origen venezolano, se habían instalado en la Argentina en el 2013. Años después, en 2017, tuvieron a su hijo en Buenos Aires. Sin embargo, en enero de este año resolvieron regresar a su país de origen por “cuestiones personales”.

Rescataron a una mujer de 34 años y sus tres hijos menores de edad, de 9; 6 y 2 años que estaban con vida bajo los escombros de los terremotos de Venezuela 

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Supera los 3.500 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela. 

Venezuela: ya supera los 3.500 la cifra de muertos por los terremotos

El lunes, su madre Blancalida Martínez Coronado, se había acercado hasta las afueras del edificio donde su hijo se hallaba el día del terremoto con una torta de chocolate y una vela, para desearle un feliz cumpleaños. “Así honramos tu vida que pronto abrazaremos”, escribió, vía Instagram.

A su vez, también había compartido una publicación del humorista venezolano Kristopher Kerezsy, quien acompañó a la familia con diversos posteos en redes: “Lucas cumple nueve años. Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad”.

“Señor Jesús, hoy no te pedimos un regalo… te pedimos un milagro. Regálale a Lucas la oportunidad de volver a abrazar a su mamá, de escuchar nuevamente su nombre, de abrir sus ojos y celebrar la vida junto a quienes lo aman con todo el corazón", expresó.

Además, compartió un video realizado por sus compañeros de escuela, quienes pidieron por su pronto regreso. “Espero verte pronto en tu cumpleaños. Seguro será impresionante”, manifestó uno de ellos.

“Feliz cumpleaños crack. Mira, ya tengo el álbum del Mundial y lo estoy completando. Tengo la carta de Cristiano Ronaldo. Estoy completando este álbum gracias a ti porque tú me lo diste en mi cumpleaños. Tienes que salir y venir con nosotros, por favor”, expresó otro de sus amigos.

Lucas era buscado desde hace dos semanas, cuando un doble sismo impactó en Venezuela. Según la reconstrucción de los hechos realizado por su familia, el menor había ido a una playa en La Guaira junto a uno de sus tíos.

Aquel día, 24 de junio, era feriado en el país caribeño por el aniversario de la Batalla de Carabobo. El niño habría regresado al departamento en el que se alojaba instantes antes de los terremotos.

3.811 muertos y 16.740 heridos

El balance oficial del miércoles cuenta 3.811 muertos y 16.740 heridos. La cifra de rescatados entre los escombros se mantiene en 6.462 desde el 3 de julio.

Dos semanas después del doble terremoto, parecen ser más los obreros y funcionarios que están trabajando en los edificios, recogiendo escombros y limpiando el desastre, mientras los familiares, agotados por los frenéticos primeros días, esperan en carpas en los alrededores por los cuerpos de sus fallecidos.

Casi no hay tránsito en La Guaira, las calles están despejadas de escombros, hay desvíos por sectores intransitables o donde hay maquinarias, algunos negocios en pie han comenzado a abrir y decenas de miles intentan recomenzar su vida en los refugios.

Venezuela Niño Argentino
Noticias relacionadas
 La muerte de Willner Rivas Quijada y su familia enluta al deporte de Venezuela.

Murió el capitán de la selección de vóley de Venezuela tras el terremoto

El Gobierno de Venezuela notificó la actualización de los números y los muertos alcanzaron casi los 3.000. 

Venezuela: la cifra de muertos asciende a 2.954 por los terremotos

“Donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar“, aseguró Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela 

Venezuela: rescatan un total de 6.462 personas

El Gobierno de Venezuela informó que sube a 2.295 la cifra de personas fallecidas tras el terremoto.

Venezuela: sube a 2.295 la cifra de personas fallecidas tras el terremoto

Ver comentarios

Lo último

Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Bolivia: renunció la ministra de Turismo y ya son cuatro las bajas en el gabinete de Rodrigo Paz Pereira

Bolivia: renunció la ministra de Turismo y ya son cuatro las bajas en el gabinete de Rodrigo Paz Pereira

Ultimo Momento
Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Bolivia: renunció la ministra de Turismo y ya son cuatro las bajas en el gabinete de Rodrigo Paz Pereira

Bolivia: renunció la ministra de Turismo y ya son cuatro las bajas en el gabinete de Rodrigo Paz Pereira

Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Irán denunció que un misil de Estados Unidos impactó cerca de la central nuclear de Bushehr

Irán denunció que un misil de Estados Unidos impactó cerca de la central nuclear de Bushehr

Policiales
Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Ovación
Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Franco Armani tomó la decisión de dejar River y ya tendría su próximo destino

Franco Armani tomó la decisión de dejar River y ya tendría su próximo destino

Palermo derrotó a Atlético Paraná en el pendiente de la Liga Paranaense

Palermo derrotó a Atlético Paraná en el pendiente de la Liga Paranaense

Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

La provincia
Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Últimos días para participar de dos convocatorias nacionales destinadas a cineastas y jóvenes compositores

Últimos días para participar de dos convocatorias nacionales destinadas a cineastas y jóvenes compositores

Despidos en Concordia: la protesta llegó a la gala por el Día de la Independencia

Despidos en Concordia: la protesta llegó a la gala por el Día de la Independencia

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

El Teatro 3 de Febrero, escenario de la Gala Patria por el 210° Aniversario de la Independencia

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Servicios: una App ayuda a vecinos a acceder a sus facturas

Dejanos tu comentario