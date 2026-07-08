El FICER presentó a los cinco integrantes de su primer Jurado Joven

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) dio a conocer a los cinco jóvenes que integrarán, por primera vez, el Jurado Joven de su octava edición. La iniciativa surgió a partir del taller "¿Qué vemos cuándo vemos? Claves para pensar el cine" , coordinado por el periodista y crítico cinematográfico Ezequiel Boetti, en el marco de Camino al FICER , el programa de actividades previas al festival organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER).

La octava edición del FICER se desarrollará del 24 al 29 de noviembre en Paraná y volverá a reunir a realizadores, estudiantes, profesionales y amantes del cine con una amplia programación de proyecciones, capacitaciones y actividades especiales.

Los cinco jóvenes seleccionados fueron Julián Leonel Fernández, de Paraná, estudiante del ISCAA – Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales "Fernando Birri"; Salomé Jazmín Husseín, de San José, integrante de Fábrica de Films; Serena Ciocca, de Paraná (ISCAA); Virginia Apaldetti, también de Paraná (ISCAA); y Juan Bautista Tagliapietra, de Chajarí, estudiante de la Escuela de Cine Itinerante.

Además de integrar el primer Jurado Joven del festival, las cinco críticas cinematográficas realizadas durante el taller serán publicadas en el sitio oficial del FICER, como reconocimiento al trabajo desarrollado por los participantes. En ese marco, el prestigioso sitio especializado Otros Cines destacó la calidad de la experiencia al publicar la crítica escrita por Virginia Apaldetti sobre la película Alemania, dirigida por María Zanetti.

La propuesta formativa se desarrolló en tres encuentros virtuales durante el mes de junio y estuvo destinada a jóvenes y estudiantes universitarios y terciarios vinculados al cine y la escritura. A lo largo de las clases se abordaron herramientas del lenguaje audiovisual, la construcción de hipótesis interpretativas y los distintos aspectos de la escritura crítica, combinando instancias de análisis, lectura y debate colectivo.

Como parte de la instancia práctica, los participantes trabajaron sobre la película Alemania, de María Zanetti, cuyo visionado fue liberado de manera gratuita gracias a la colaboración de la directora y del productor del film. Cada estudiante culminó el proceso con la elaboración de una crítica cinematográfica, de las cuales cinco fueron seleccionadas por su calidad para integrar esta nueva experiencia del festival.

La actividad contó con el acompañamiento del ISCAA Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe, Fábrica de Films de Colón y la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, en una articulación institucional que buscó fortalecer la formación de nuevas miradas críticas y fomentar la participación de las juventudes en uno de los eventos audiovisuales más importantes de la provincia.