Palermo derrotó a Atlético Paraná en el pendiente de la Liga Paranaense En el partido que estaba pendiente de la fecha 10 del campeonato de la Liga Paranaense, el Sangre y Luto se impuso por 2 a 1 como visitante. 8 de julio 2026 · 21:37hs

Prensa LPF La Liga Paranaense tuvo actividad este miércoles.

Se jugó uno de los duelos pendientes de la fecha 10 del campeonato de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En el estadio Pedro Mutio, Palermo se impuso como visitante en el clasico barrial por 2 a 1 sobre Atlético Paraná.

Lucas Milocco, a los 15 minutos del primer tiempo, adelantó al dueño de casa; pero Pedro Mahilo, a los 39 de la etapa inicial, y Tobías Mendoza, a los 51 minutos de la segunda parte, dieron vuelta la historia para el Sangre y Luto.

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En Sub 20, el Decano goleó 6 a 0. La décima fecha quedará al día el próximo miércoles, cuando Los Toritos reciba a Patronato en barrio San Roque, donde se jugarán los encuentros de Sub 20 (a las 13.30) y Primera (a las 15.30).