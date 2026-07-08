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"Educación hecha canción", un homenaje a la docente jubilada Fabiana Minatta

La historia de la canción plasma la trayectoria de la docente jubilada Fabiana "Cachy" Minatta en la educación entrerriana.

8 de julio 2026 · 15:45hs
Una canción que homenajea la vocación docente y el legado

Una canción que homenajea la vocación docente y el legado

La figura de Fabiana "Cachy" Minatta quedó retratada en el tema musical "Educación hecha canción", una obra que transforma su recorrido personal y profesional en un homenaje a la vocación docente, el compromiso con la comunidad y la huella que deja la educación cuando se ejerce con dedicación.

Desde sus primeros versos, la composición pone el foco en una vida ligada a la enseñanza y a la comunicación. "Entre aulas fue sembrando con vocación y verdad", señala la letra, al tiempo que destaca que "en la radio alzó su voz sin cansarse de luchar", reflejando una trayectoria que trascendió el ámbito escolar para acercarse también a la comunidad.

(Foto: Escena de la película Alemania, de María Zanetti)

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La canción subraya una labor sostenida durante décadas al mencionar "más de veinticinco años de entrega entre cultura y la gente", resaltando además el perfil solidario de la homenajeada, a quien describe como alguien que estuvo "solidaria en cada paso, con el alma siempre al frente".

El estribillo concentra el reconocimiento público hacia Minatta. Allí se la define como "educación hecha canción" y hace alusión a que "Santa Clara la premió por su entrega y su pasión", en alusión a una distinción recibida por su aporte a la comunidad. La obra también la presenta como un "ejemplo vivo de valor", destacando valores como la fe, el trabajo y la esperanza.

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En otra de sus estrofas, la composición repasa su desempeño como autoridad educativa al afirmar que "fue rectora en su camino, marcando rumbo y valor", una referencia a su rol de conducción y al legado construido a partir del compromiso con la formación de nuevas generaciones.

El cierre proyecta ese legado hacia el presente al sostener que "hoy su historia sigue viva en cada voz y lugar", concluyendo con una idea que resume el espíritu de toda la obra: "quien siembra valores… nunca deja de enseñar". De ese modo, la canción trasciende el homenaje personal para reivindicar el papel de la educación y de quienes dedican su vida a transmitir conocimientos, valores y compromiso con la sociedad.

"Educación hecha canción"

Entre aulas fue sembrando

con vocación y verdad,

y en la radio alzó su voz

sin cansarse de luchar.

Más de veinticinco años de entrega

entre cultura y la gente,

solidaria en cada paso

con el alma siempre al frente.

Cachy Minatta, nombre y honor,

educación hecha canción,

Santa Clara la premió

por su entrega y su pasión

Cachy Minatta fuerza y calor

Ejemplo vivo de valor

Con fé trabajo y esperanza

Dejó sembrada su razón.

Fue Rectora en su camino,

marcando rumbo y valor,

con fe firme y compromiso…

dejó huella con amor.

Hoy su historia sigue viva

en cada voz y lugar,

porque quien siembra valores…

nunca deja de enseñar.

Cachy Minatta, nombre y honor,

educación hecha canción,

Santa Clara la premió

por su entrega y su pasión

Cachy Minatta fuerza y calor

Ejemplo vivo de valor

Con fé trabajo y esperanza

Dejó sembrada su razón.

Educar. Minatta y Rondán Grasso. Foto UNO/Mateo Oviedo
Educar. Minatta y Rondán Grasso. Foto UNO/Mateo Oviedo

Trayectoria

La profesora Norma Fabiana Minatta cumplió su trayectoria educativa docente para alcanzar la jubilación. Como educadora, ha recorrido todo el escalafón docente, llegando a estar al frente de la Dirección de Educación de Gestión Privada. Como comunicadora, se ha desempeñado por 25 años en emprendimientos de conducción radial, spots publicitarios y conducción de eventos solidarios, folklóricos y culturales en la Provincia.

Su paso por la radio AM de Villaguay, LT27 - "La Voz el Montiel", se recuerda aún por la audiencia que supo apreciar su cálida voz y sus conocimientos enfocados al folklore y la historia, matizados con buena música y haciendo conocer a los cultores populares con generosos espacios para conocer sus creaciones e interpretaciones.

La Liga de Madres de Familia le entregó el premio Santa Clara de Asís, en el año 2018, en reconocimiento a su trayectoria en comunicación y educación.

Ha logrado unir educación, comunicación y valores siendo incansable su desvelo y trabajo en la gestación de proyectos socio-comunitarios con eje en la comunicación: aprendizaje, servicio, programas radiales, y trabajos con las culturas juveniles.

En la Arquidiócesis de Paraná, ha trabajado con entusiasmo en la Junta de Educación, en la realización del III Sínodo Arquidiocesano, en la Junta de Estudios Históricos, en Cáritas, en la Comisión Educación-Cultura Pastoral Social Diocesana, y, como locutora, en espacios radiales y variadas presentaciones.

canción docente Educación
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