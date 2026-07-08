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De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

La Justicia Federal condenó a un hombre que en abril fue a retirar una encomienda con droga en Goya. El envío fue detectado en un control cerca de Concordia.

8 de julio 2026 · 11:36hs
La Justicia Federal condenó a un hombre que en abril fue a retirar una encomienda con droga en Goya. El envío fue detectado en un control cerca de Concordia.

La Justicia Federal condenó a un hombre que en abril fue a retirar una encomienda con droga en Goya. El envío fue detectado en un control cerca de Concordia.

Un hombre fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por haber intentado retirar una encomienda que originalmente contenía casi 15 kilos de marihuana, en el marco de una entrega vigilada realizada en la ciudad correntina de Goya, en un caso que se resolvió en solo tres meses bajo el sistema acusatorio que rige en el distrito de Corrientes desde diciembre de 2025. La droga fue detectada cerca de Concordia.

La condena fue dictada a partir de un acuerdo pleno promovido por la Sede Fiscal Descentralizada Goya —a cargo del fiscal federal Mariano de Guzmán y con la intervención de los auxiliares fiscales Rubén Canteros y Diego Joaquín Pinsker— que fue homologado ayer por la jueza federal con funciones de garantías de la ciudad de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

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A raíz de la sentencia, V.A.D., de 37 años, fue condenado como autor del delito de transporte de estupefacientes, en grado de tentativa. Además de la pena de prisión en suspenso, la magistrada le impuso una multa equivalente a 45 unidades fijas y ordenó el decomiso de un teléfono celular secuestrado durante la investigación.

Al homologar el acuerdo, la jueza entendió que la evidencia reunida permitió acreditar la intervención del imputado en la maniobra, aunque consideró que como no era el propietario de la sustancia estupefaciente, no tuvo el dominio íntegro del hecho.

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El caso

La investigación se inició el 1° de abril pasado, en virtud de un operativo desplegado por la Gendarmería Nacional (GNA) en el kilómetro 240 de la Ruta Nacional N°14, cerca de la ciudad de Concordia, mediante el cual se controló un camión con semirremolque de una empresa de transporte. En el marco del operativo, un perro antinarcóticos reaccionó positivamente al detectar un bulto ubicado en el acoplado del vehículo.

Una vez autorizada la apertura del paquete, los efectivos de la GNA detectaron una sustancia vegetal con características similares a la marihuana que, tras el pesaje y la aplicación del test orientativo de campo, obtuvo resultado positivo para ese estupefaciente con un peso total de 14,660 kilogramos.

Ante dicha circunstancia, la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, dispuso la entrega vigilada del paquete, previa sustitución parcial del material por una sustancia inocua de similares características, en el destino previsto: una sucursal de una empresa postal de la localidad de Goya.

Así, se coordinó con Gendarmería de la provincia de Corrientes un operativo en ese sitio que culminó cuando V.A.D. se presentó a la sede de la empresa a buscar el paquete y quedó detenido con intervención de la Sede Fiscal Descentralizada Goya, que el 10 de abril formalizó la investigación contra el ahora condenado en una audiencia ante la jueza Pozzer Penzo.

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