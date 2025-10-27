Uno Entre Rios | Escenario | Soraya Barreto Januário

Soraya Barreto Januário brindará una conferencia sobre masculinidades, deporte y cultura en Paraná

27 de octubre 2025 · 11:32hs
La cátedra Cultura y Sociedad de la Tecnicatura en Gestión Cultural, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, invita a la conferencia “Masculinidades, deporte y cultura: ¿Cómo intervienen las representaciones de género en las prácticas comunicacionales?”, que estará a cargo de la docente e investigadora brasileña Soraya Barreto Januário.

Masculinidades, deporte y cultura en Paraná

El encuentro tendrá lugar el martes 28 de octubre a las 17:00 en el aula E5 de la Facultad, ubicada en Buenos Aires 389, Paraná. La actividad es gratuita y abierta al público, con especial invitación a estudiantes, docentes, periodistas y referentes del ámbito deportivo de la ciudad y la región.

La propuesta busca abrir un espacio de reflexión sobre cómo las representaciones de género atraviesan las prácticas comunicacionales y deportivas, y de qué manera influyen en la construcción social de las masculinidades. Se trata de una iniciativa que forma parte de las actividades académicas de la cátedra Cultura y Sociedad, que este año impulsa junto a sus estudiantes la gestión integral de un evento académico con perspectiva crítica y territorial.

Soraya Barreto Januário es profesora e investigadora de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE, Brasil). Su trabajo se centra en los cruces entre cultura, deporte, comunicación y mercado, con perspectiva de género y raza. Participa en los Programas de Posgrado en Derechos Humanos y Comunicación de la UFPE, y coordina la Red de Mujeres Investigadoras del Fútbol en Brasil. Además, integra la Red del Nordeste de Estudios en Medios y Deportes (ReNEme).

Con una amplia trayectoria en el campo de la comunicación, Barreto Januário combina la docencia, la investigación y la consultoría en temas vinculados con derechos humanos, género y sexualidad, aportando una mirada crítica sobre los vínculos entre cultura, medios y sociedad.

