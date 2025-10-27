Cyber Monday 2025: ofertas únicas para viajar por Argentina

Este noviembre, el Cyber Monday 2025 vuelve a ser una invitación a viajar. Durante tres días, los pasajes de micro estarán en oferta, con cuotas sin interés y múltiples destinos para descubrir Argentina al mejor precio.

Cada año, miles de argentinos esperan la llegada del Cyber Monday para aprovechar los mejores precios en productos y servicios online. En esta edición 2025, el turismo vuelve a ocupar un lugar central: del 3 al 5 de noviembre , se espera que los pasajes en micro estén entre las opciones más buscadas por quienes quieren recorrer el país sin gastar de más.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , el evento reúne a empresas de distintos rubros, entre ellas las principales plataformas de viaje, que durante tres días ofrecerán descuentos especiales y planes de financiación accesibles . La iniciativa permite planificar con tiempo escapadas, vacaciones o visitas familiares con tarifas más convenientes.

Destinos que se destacan en el Cyber Monday

Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar encabezan las búsquedas de quienes ya piensan en el verano y quieren asegurar su lugar junto al mar. En tanto, Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Santa Fe siguen siendo opciones destacadas para escapadas urbanas o culturales de fin de semana.

Más al norte, Salta y Tucumán atraen a los amantes de la historia, la gastronomía y los paisajes de montaña, mientras que Villa Carlos Paz mantiene su lugar como clásico del turismo interno en el centro del país. Por su parte, Gualeguaychú y Mendoza suman propuestas que combinan naturaleza, descanso y experiencias gastronómicas, ideales para quienes buscan un viaje relajado sin alejarse demasiado.

Comprar con anticipación durante el Cyber Monday permite asegurar el asiento, pagar menos y elegir horarios con mayor disponibilidad, algo clave para viajeros que desean moverse en fechas de alta demanda.

Cómo aprovechar las promociones

Ciber Monday 2

En esta nueva edición del Cyber Monday, Central de Pasajes vuelve a participar con tarifas promocionales y la opción de pagar en cuotas sin interés. Desde su sitio web o aplicación móvil, los usuarios tendrán la chance de comparar precios, elegir horarios y acceder a descuentos exclusivos en distintas empresas de transporte que conectan todo el país.

El proceso de compra será rápido y seguro. Con opciones de pago, como Mercado Pago o MODO, dos de las billeteras digitales más utilizadas por los argentinos. Estas alternativas permiten completar la operación sin ingresar los datos de la tarjeta y, en muchos casos, acceder a promociones bancarias y reintegros según cada entidad.

De esta manera, quienes quieran aprovechar las ofertas del Cyber Monday podrán planificar sus viajes con mayor flexibilidad y confianza, contando con diversos medios de pago y soporte online disponible en todo momento.

Para no perderse ninguna actualización ni promoción durante el evento, se recomienda seguir a Central de Pasajes en sus redes sociales.

Consejos para no perderte las mejores ofertas

A la hora de comprar pasajes durante el Cyber Monday, la planificación hace la diferencia. Algunos consejos útiles para disfrutar al máximo los descuentos son:

*Verificá tus tarjetas: revisá los límites de crédito y las fechas de cierre para asegurarte de que podés aprovechar las cuotas sin interés.

*Definí tus destinos: elegí dos o tres opciones posibles con fechas tentativas; así podés decidir rápido si cambian las tarifas o se agotan los asientos.

*Compará precios y horarios: revisá las tarifas antes y durante el evento para asegurarte de que los descuentos realmente valgan la pena.

*Elegí tu asiento con tiempo: comprar con anticipación garantiza disponibilidad, sobre todo en fines de semana largos o temporada alta.

*Aprovechá los planes de pago: usá las cuotas sin interés y las promociones bancarias disponibles.

Tres días para planear el próximo viaje

El Cyber Monday 2025 se presenta como la ocasión perfecta para concretar ese viaje que quedó pendiente. Durante tres días, los pasajes de micro estarán disponibles con importantes descuentos y podrán comprarse sin moverse de casa, en pocos pasos y con total seguridad.