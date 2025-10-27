Uno Entre Rios | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump celebró el triunfo de Milei: "No solo ganó, ganó por mucho"

Donald Trump felicitó a Javier Milei por su "victoria aplastante" y aseguró que la Argentina "justificó la confianza" del Gobierno de Estados Unidos.

27 de octubre 2025 · 15:19hs
Donald Trump celebró el triunfo de Milei: "No solo ganó, ganó por mucho".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió un nuevo mensaje a Javier Milei, luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la jornada del domingo, al afirmar que "no sólo ganó, sino que ganó por mucho".

En la misma línea, y además de volver a felicitarlo, afirmó que la victoria del mandatario argentino fue "aplastante" y que, con estos resultados, la Argentina "justificó la confianza" que depositó el Gobierno estadounidense.

Trump felicitó a Milei y calificó su victoria como "aplastante"

Estas declaraciones fueron realizadas por Trump al llegar a Japón, en el marco de una visita oficial al país asiático.

Además, señaló que el triunfo de Milei tuvo un "nivel inesperado" y lo vinculó implícitamente con "la importante ayuda" que Argentina recibió por parte de su gestión. "Fue algo grandioso. Le doy mucho crédito a Scott (Bessent), Jamieson (Greer) y Marco (Rubio) porque estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica y estamos logrando una posición muy fuerte allí", añadió.

