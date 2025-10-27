El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió un nuevo mensaje a Javier Milei, luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la jornada del domingo, al afirmar que "no sólo ganó, sino que ganó por mucho".
Donald Trump celebró el triunfo de Milei: "No solo ganó, ganó por mucho"
Donald Trump felicitó a Javier Milei por su "victoria aplastante" y aseguró que la Argentina "justificó la confianza" del Gobierno de Estados Unidos.
En la misma línea, y además de volver a felicitarlo, afirmó que la victoria del mandatario argentino fue "aplastante" y que, con estos resultados, la Argentina "justificó la confianza" que depositó el Gobierno estadounidense.
Estas declaraciones fueron realizadas por Trump al llegar a Japón, en el marco de una visita oficial al país asiático.
Además, señaló que el triunfo de Milei tuvo un "nivel inesperado" y lo vinculó implícitamente con "la importante ayuda" que Argentina recibió por parte de su gestión. "Fue algo grandioso. Le doy mucho crédito a Scott (Bessent), Jamieson (Greer) y Marco (Rubio) porque estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica y estamos logrando una posición muy fuerte allí", añadió.