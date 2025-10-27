Uno Entre Rios | La Provincia | Daño ambiental

Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

A simple vista pueden verse las aguas sanguinolentas en el arroyo El Espinillo. En 2024 se constató una situación similar en el paraje Calzada de Espinillo

27 de octubre 2025 · 10:14hs
Este domingo integrantes de A Remarla, escuela de kayak & sup y actividades al aire libre (Kayak_parana_club) difundieron en redes sociales un video en el que se advierte claramente la contaminación del arroyo El Espinillo, tributario de arroyo Las Conchas, vertiente que desemboca en el río Paraná, aguas arribas de la capital entrerriana. A simple vista puede advertirse el agua de color rojizo. Las imágenes fueron tomadas este domingo 26 de octubre.

No es la primera vez

En octubre de 2024 se detectó el origen en una fuga de líquidos tóxicos de las lagunas de tratamiento del Parque Industrial de Crespo que desbordan con las lluvias. Esta vez, las aguas pestilentes se vieron en el paraje conocido como Calzada de Espinillo, a unos 7,3 kilómetros noreste de Sauce Pinto, en el departamento Paraná.

Contaminación arroyo Las Conchas arroyo El Espinillo

El vertido de efluentes que se presume contaminante trascendió en redes sociales este domingo 26 de octubre. Fue a través de la cuenta de Kayak Paraná Club, donde se apuntó de la presencia de líquidos sangrientos: "Una cosa es escucharlo, otra es verlo, da tristeza en una cuenca cercana a Paraná que desemboca apenas aguas arriba de la toma de agua de la ciudad y por donde existen áreas naturales protegidas, balnearios, lugares de recreación, pesca, cursos de agua donde navegamos y una biodiversidad a la cual debemos proteger. Ya existen denuncias en Secretaria de Ambiente de la provincia desde hace años pero los vuelcos continúan".

Presunción

Respecto a lo advertido este domingo, extraoficialmente explicaron a UNO: "El año pasado para esta época pasó parecido. Se hicieron las denuncias y Ambiente de la Provincia constató que empresas de Crespo volcaban sus efluentes a la cloaca, esto forzaba a rebalsar las piletas y volcaban a un cauce de agua conocido como arroyo Crespo, que desemboca en el Espinillo, éste a su vez en el arroyo Las Conchas. Es decir, la presunción sería la misma, o que una empresa frigorífica haya volcado efluentes en la zona entre El Espinillo (en el puente de Ruta 18 ) y el arroyo Crespo", detalló el consultado.

