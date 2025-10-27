Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: queda una plaza para octavos y dos lugares para la reclasificación

Santa Rosa y Estudiantes de Concordia van por el pase a la tercera fase. Echagüe, Parque, Progreso e Independiente definen su futuro en la Liga Provincial.

27 de octubre 2025 · 14:51hs
Echagüe y Parque buscarán el último boleto a los playoffs de la Liga Provincial.

Resta una fecha para el cierre de la primera fase de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. Dos equipos buscarán el último boleto a octavos de final. A su vez cuatro elencos lucharán por los últimos dos boletos a la reclasificación.

El reglamento indica que los equipos que finalicen en la cima de las posiciones de cada Conferencia avanzarán a la tercera fase. Quienes concluyan entre el segundo y el séptimo lugar animarán la reclasificación por un lugar en octavos. Mientras que quienes culminen en el octavo lugar quedarán eliminados.

A falta de una jornada para el cierre de la Primera Fase de la Liga Provincial, empiezan a definirse los clasificados.

Por el pase a octavos y a los playoffs

Ferro de San Salvador, Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay avanzaron a octavos de final. Por su parte, Santa Rosa de Chajarí y Estudiantes de Concordia competirán en la última fecha por el primer puesto de la Conferencia 3.

Sionista, Sportivo San Salvador, Ciclista, Sarmiento de Villaguay, Olimpia, Recreativo, Estudiantes, Quique, Talleres, Paracao, Vélez de Chajarí, La Armonía de Colón, Social de Federación, Capuchinos de Concordia, Ferro de Concordia, Peñarol de Rosario del Tala, Atlético BH de Gualeguay, Luis Luciano de Urdinarrain, Atlético Tala y Bancario de Gualeguay aseguraron su lugar en la reclasificación.

Parque de Villaguay y Echagüe definirán el último boleto para la Conferencia 1. En Santa Elena, Progreso a Independiente de La Paz definirán quien sigue en carrera.

Posiciones y programa de la última fecha de la primera fase de la Liga Provincial

Conferencia 1

Ferro 26 (13-0)

Sionista 23 (10-3)

Sportivo San Salvador 22 (9-4)

Ciclista 19 (6-7)

Sarmiento 17 (6-7)

Olimpia 17 (5-8)

Echagüe 13 (1-11)

Parque 13 (1-11)

Conferencia 2

Urquiza 26 (13-0) A la fase 3

Recreativo 22 (9-4) localía

Estudiantes 22 (9-4) localía

Quique 20 (7-6) localía

Talleres 18 (5-8)

Paracao 17 (4-9)

Independiente 16 (3-10)

Progreso 15 (1-11)

Conferencia 3

Santa Rosa 24 (11-2)

Estudiantes 23 (10-3)

Vélez 20 (7-6)

La Armonía 20 (7-6)

Social 19 (6-7)

Capuchinos 18 (5-8)

Ferro 17 (4-9)

San José 15 (2-11)

Conferencia 4

Regatas 26 (13-0) 1

Peñarol 22 (9-4) localía fase 2

Zaninetti 20 (7-6)

BH 20 (7-6)

Luis Luciano 19 (6-7)

Atlético Tala 19 (6-7)

Bancario 17 (4-9)

Juventud Unida 13 (0-13) eliminado

Próxima fecha

Conferencia 1

Sarmiento (Villaguay) – Ciclista

Olimpia – Ferro (San Salvador)

Echagüe – Sionista

Sportivo San Salvador – Parque (Villaguay)

Conferencia 2

Quique – Paracao

Estudiantes – Urquiza (Santa Elena)

Recreativo – Talleres

Progreso (Santa Elena) – Independiente (La Paz)

Conferencia 3

Ferro (Concordia) – San José

Social (Federación) – Santa Rosa (Santa Elena)

Vélez (Chajarí) – Estudiantes (Concordia)

La Armonía (Colón) Capuchinos (Concordia)

Conferencia 4

Regatas (Uruguay) – Juventud Unida (Gualeguaychú)

Luis Luciano (Urdinarrain) – Atlético Tala

Atlético BH (Gualeguay) – Zaninetti (Concepción del Uruguay)

Peñarol (Rosaro del Tala) – Bancario (Gualeguay)

