Con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeón en el Sudamericano U17

La Selección Argentina conquistó el Sudamericano U17 Femenino que se desarrolló en Paraguay. La entrerriana Santina Cherot integró el quinteto ideal.

La Selección Argentina Femenina U17 de Básquet conquistó el campeonato Sudamericano que se desarrolló en Asunción, Paraguay. La Albiceleste se coronó al derrotar en la final a Venezuela por 67 a 46. La delegación nacional contó con la presencia de las entrerriana Florencia Losada y Santina Cherot.

El triunfo contó con tres jugadoras en doble dígito, mientras que Sofía Novoa fue elegida MVP del torneo e integrada al quinteto ideal junto a Santina Cherot. Durante la jornada previa, el plantel ya había asegurado su participación en la AmeriCup U18 del próximo año.

Santina Cherot Selección Nacional de Básquet Santina Cherot fue una de las figuras de la Selección Argentina Femenina U17

La victoria de la Albiceleste ante Venezuela

La Albiceleste mantuvo la identidad que la acompañó durante todo el torneo con una intensidad, defensa alta y una presión constante sobre el traslado rival. Desde el salto inicial impuso condiciones, con una carrera de 8-0 en apenas tres minutos que forzó el pedido de tiempo muerto por parte del cuerpo técnico venezolano.

Lejos de aflojar, Argentina amplió la brecha hasta un contundente 11-0. Por su parte, Venezuela mostró imprecisiones en ataque y pocas respuestas defensivas ante la energía albiceleste . El primer cuarto fue un monólogo, que se cerró con un categórico 28-6.

El equipo no bajó el ritmo ni la concentración en el segundo cuarto y continuó construyendo una ventaja sólida. Con posesiones bien administradas y una circulación de balón fluida, encontró tiros claros y efectividad en las cercanías del aro. Aunque el goleo se redujo levemente (22-15), la superioridad se mantuvo evidente en todos los aspectos del juego.

La diferencia más notoria estuvo en el perímetro. Entre los dos primeros cuartos, la Selección convirtió 7 triples con un 47% de acierto, contrastando con el bajo 8% de efectividad venezolana (1/13).

En la segunda mitad, Venezuela logró reducir la diferencia en el marcador al llevarse los dos últimos cuartos por 7-9 y 10-19, aunque sin amenazar la victoria nacional. Con el triunfo asegurado, el staff técnico rotó constantemente a sus jugadoras para otorgar minutos de juego a todas las integrantes del plantel, además de permitir que cada una aportara su cuota al resultado final.

En un goleo bien distribuido, las máximas anotadoras fueron Sofía Novoa (14), Sofía González (11) Sofía Lombardero (10). En el otro sector, la principal referencia fue Albanys Ramírez con 15 unidades.

Santina Cherot Selección Nacional de Básquet 1

El plantel de la Selección Argentina U17

Sofía González (Náutico Sportivo Avellaneda)

Santina Cherot (Regatas Uruguay)

Sofía Lombardero (Vélez Sarsfield)

Sofía Novoa (Obras Basket)

Florencia Losada (Tomás de Rocamora)

Pilar Pajello (Náutico Sportivo Avellaneda)

Matilda Campo (Vélez Sarsfield)

Francisca Canello (Libertad de Sunchales)

Renata Scordo (Lanús)

Delfina Álves da Florencia (9 de Julio)

Isabella Roldán (9 de Julio)

Catalina Creolani (Náutico Sportivo Avellaneda)

Entrenadora: Paula Budini.