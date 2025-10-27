Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

Con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeón en el Sudamericano U17

La Selección Argentina conquistó el Sudamericano U17 Femenino que se desarrolló en Paraguay. La entrerriana Santina Cherot integró el quinteto ideal.

27 de octubre 2025 · 11:56hs
La Selección Argentina conquistó el Sudamericano U17 Femenino que se desarrolló en Paraguay. La entrerriana Santina Cherot integró el quinteto ideal.

La Selección Argentina conquistó el Sudamericano U17 Femenino que se desarrolló en Paraguay. La entrerriana Santina Cherot integró el quinteto ideal.

La Selección Argentina Femenina U17 de Básquet conquistó el campeonato Sudamericano que se desarrolló en Asunción, Paraguay. La Albiceleste se coronó al derrotar en la final a Venezuela por 67 a 46. La delegación nacional contó con la presencia de las entrerriana Florencia Losada y Santina Cherot.

El triunfo contó con tres jugadoras en doble dígito, mientras que Sofía Novoa fue elegida MVP del torneo e integrada al quinteto ideal junto a Santina Cherot. Durante la jornada previa, el plantel ya había asegurado su participación en la AmeriCup U18 del próximo año.

La Selección Argentina cerrará el año con un único amistoso ante la selección de Angola.

Cambio de planes para la Selección Argentina

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura.

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Santina Cherot Selección Nacional de Básquet
Santina Cherot fue una de las figuras de la Selección Argentina Femenina U17

Santina Cherot fue una de las figuras de la Selección Argentina Femenina U17

La victoria de la Albiceleste ante Venezuela

La Albiceleste mantuvo la identidad que la acompañó durante todo el torneo con una intensidad, defensa alta y una presión constante sobre el traslado rival. Desde el salto inicial impuso condiciones, con una carrera de 8-0 en apenas tres minutos que forzó el pedido de tiempo muerto por parte del cuerpo técnico venezolano.

Lejos de aflojar, Argentina amplió la brecha hasta un contundente 11-0. Por su parte, Venezuela mostró imprecisiones en ataque y pocas respuestas defensivas ante la energía albiceleste . El primer cuarto fue un monólogo, que se cerró con un categórico 28-6.

El equipo no bajó el ritmo ni la concentración en el segundo cuarto y continuó construyendo una ventaja sólida. Con posesiones bien administradas y una circulación de balón fluida, encontró tiros claros y efectividad en las cercanías del aro. Aunque el goleo se redujo levemente (22-15), la superioridad se mantuvo evidente en todos los aspectos del juego.

La diferencia más notoria estuvo en el perímetro. Entre los dos primeros cuartos, la Selección convirtió 7 triples con un 47% de acierto, contrastando con el bajo 8% de efectividad venezolana (1/13).

En la segunda mitad, Venezuela logró reducir la diferencia en el marcador al llevarse los dos últimos cuartos por 7-9 y 10-19, aunque sin amenazar la victoria nacional. Con el triunfo asegurado, el staff técnico rotó constantemente a sus jugadoras para otorgar minutos de juego a todas las integrantes del plantel, además de permitir que cada una aportara su cuota al resultado final.

En un goleo bien distribuido, las máximas anotadoras fueron Sofía Novoa (14), Sofía González (11) Sofía Lombardero (10). En el otro sector, la principal referencia fue Albanys Ramírez con 15 unidades.

Santina Cherot Selección Nacional de Básquet 1

El plantel de la Selección Argentina U17

Sofía González (Náutico Sportivo Avellaneda)

Santina Cherot (Regatas Uruguay)

Sofía Lombardero (Vélez Sarsfield)

Sofía Novoa (Obras Basket)

Florencia Losada (Tomás de Rocamora)

Pilar Pajello (Náutico Sportivo Avellaneda)

Matilda Campo (Vélez Sarsfield)

Francisca Canello (Libertad de Sunchales)

Renata Scordo (Lanús)

Delfina Álves da Florencia (9 de Julio)

Isabella Roldán (9 de Julio)

Catalina Creolani (Náutico Sportivo Avellaneda)

Entrenadora: Paula Budini.

Selección Argentina sudamericano Venezuela
Noticias relacionadas
El análisis de Colapinto tras la carrera mexicana.

Colapinto: "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip"

El argentino tuvo un difícil Gran Premio en Ciudad de México con el Alpine. (Gentileza Juan Iribarren)

Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

Kylian Mbappé anotó uno de los goles de la victoria de Real Madrid

Real Madrid derrotó a Barcelona en el clásico español

La profesora Estela Leguizamón en UNO contando su historia de vida y la labor que lleva adelante.

Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Ver comentarios

Lo último

Las figuras del espectáculo dijeron presente en las Elecciones Legislativas 2025

Las figuras del espectáculo dijeron presente en las Elecciones Legislativas 2025

Ángela Leiva de vacaciones en Orlando

Ángela Leiva de vacaciones en Orlando

Cristina Fernández saludó desde su balcón tras la derrota del Frente Patria

Cristina Fernández saludó desde su balcón tras la derrota del Frente Patria

Ultimo Momento
Las figuras del espectáculo dijeron presente en las Elecciones Legislativas 2025

Las figuras del espectáculo dijeron presente en las Elecciones Legislativas 2025

Ángela Leiva de vacaciones en Orlando

Ángela Leiva de vacaciones en Orlando

Cristina Fernández saludó desde su balcón tras la derrota del Frente Patria

Cristina Fernández saludó desde su balcón tras la derrota del Frente Patria

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Sudamericano U17: con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeona 

Sudamericano U17: con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeona 

Policiales
Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

El abogado de Tavi Celis habló de un uso político del operativo antidrogas

El abogado de Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Ovación
Sudamericano U17: con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeona 

Sudamericano U17: con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeona 

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Colapinto: Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip

Colapinto: "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip"

Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

La provincia
Soraya Barreto Januário brindará una conferencia sobre masculinidades, deporte y cultura en Paraná

Soraya Barreto Januário brindará una conferencia sobre masculinidades, deporte y cultura en Paraná

Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

Elecciones 2025: estos son los senadores nacionales elegidos

Elecciones 2025: estos son los senadores nacionales elegidos

Elecciones 2025: oficialismo sumó tres bancas en Diputados

Elecciones 2025: oficialismo sumó tres bancas en Diputados

En Entre Ríos concurrió a votar el 70,91% del padrón habilitado

En Entre Ríos concurrió a votar el 70,91% del padrón habilitado

Dejanos tu comentario