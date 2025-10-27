Uno Entre Rios | La Provincia | Elecciones 2025

Elecciones 2025: Cómo se votó en cada sección y en cada mesa

Elecciones 2025. Están disponibles los datos sobre cómo votó cada mesa y cada sección de la provincia

27 de octubre 2025 · 13:34hs
Con casi el 100% de las mesas escrutadas ya se pueden consultar los datos más finos de las Elecciones 2025 Legislativas desarrolladas este domingo con el debut de la Boleta Única de Papel (BUP). Está disponible la página que expone cómo votó cada mesa y cada sección de la provincia.

En el Departamento Paraná La Libertad avanza se impuso por amplia mayoría casi todas las secciones y mesas.

Elecciones 2025 legislativa. Triunfó el oficialismo en 14 de los 17 departamentos. Dos bancas en el Senado quedaron para LLA y una para Fuerza Patria. 

Elecciones 2025: estos son los senadores nacionales elegidos

En Sauce Pinto y Villa Urquiza la Libertad Avanza ganó por paliza. Se registró 85.21% a 11,26% y 66,27% a 24,35%, respectivamente.

Los libertarios también arrasaron en Oro Verde con 58,22% a 27,13% y en San Benito 53,29% a 32,62%. En Sauce Montull LLA sacó 54.75% y Fuerza Entre Ríos se quedó en 31,11%.

Cómo se votó en las mesas de Paraná 11

En Paraná

En el barrio San Agustín la diferencia fue un poco menor 46% de LLA contra 37,58% de Fuerza Entre Ríos.

La sección Centro 1 votó mayoritariamente a LLA 55,61% contra Fuerza Entre Ríos 27,13% y la seccional Centro 2 quedó: 59,52% para LLA contra 24.18% de Fuerza Entre Ríos.

Solo en La Floresta ganó Fuerza Entre Ríos con 47.27% contra 37,17% de LLA.

Consultá los datos por secciones

Consultá el voto en tu circuito electoral y mesa en la que votaste

Consultá los datos nacionales

Cómo se votó en las mesas de Paraná
Cómo se votó en las mesas de Paraná 1

Elecciones 2025 Departamento Paraná Mesa
