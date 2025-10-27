"Tango, por siempre tango" celebra su quinta edición en el Teatro 3 de Febrero

El espectáculo “Tango por siempre tango” vuelve con una nueva edición de danza, música y humor en una misma noche. La cita será el miércoles 29 de octubre

El espectáculo “Tango por siempre tango” vuelve a escena con una nueva edición que de danza, música y humor en una misma noche. La cita será el miércoles 29 de octubre a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

La propuesta, producida y dirigida por el bailarín y docente paranaense Juan Carlos “Tati” Colombo , ofrece un recorrido coreográfico por la historia de nuestras raíces, desde el folclore hasta el tango, sumando además interpretaciones vocales y sketchs cómicos.

Nueva edición de la Fiesta Polenta en las Playas del Thompson

Más de 30 artistas locales —entre bailarines, cantores y actores— darán vida a un espectáculo que combina canto, danza y diversión, con el sello de la identidad cultural de Paraná.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse en la boletería del Teatro 3 de Febrero o comunicándose al 343-5121784 para consultas e información adicional.