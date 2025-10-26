Colapinto: "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip"

" Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip, y después con las blandas anduve bien pero ya era muy tarde. Fue una carrera sin mucho ritmo y muy larga", admitió Franco Colapinto tras retornar a boxes y atender a los medios de prensa en la zona mixta del autódromo «Hermanos Rodríguez», escenario del Gran Premio de México de Fórmula 1.
Concluída su labor en el autódromo Hermanos Rodríguez, el argentino Franco Colapinto explicó los pormenores de la estrategia de Alpine con los neumáticos.
A bordo del Alpine A525, el piloto argentino terminó la competencia azteca (que ganó Lando Norris con McLaren) en el 16° puesto y otra vez acechando a su compañero Pierre Gasly, pero evidenciando una diferencia de potencia con respecto a sus rivales. "Peor no se puede ir. Nosotros la verdad que como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho así que a trabajar para la próxima", manifestó Colapinto al respecto.
Lo que viene para Colapinto
Con respecto a la próxima fecha, el Gran Premio de San Pablo que se correrá en el circuito de Interlagos, el pilarense indicó: "Tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con los argentinos, que serán muchos obviamente. En verdad ojalá andemos bien para darles un lindo resultado".