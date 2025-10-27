El abogado de Daniel Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

El abogado Augusto Lafferriere negó que Celis esté dirigiendo una banda narco y sostuvo que el operativo tuvo un uso político.

El abogado defensor de Daniel “Tavi” Celis, Augusto Lafferriere, se refirió a la reciente causa federal que investiga si el interno habría dirigido una red de narcotráfico desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná. El letrado sostuvo que no existe ningún elemento que vincule a su cliente con los hechos investigados y denunció un trasfondo político en el operativo realizado días atrás.

En diálogo con La Mañana de La Red 88.7 , Lafferriere afirmó que las sospechas sobre Celis carecen de sustento. “Lo involucran a Daniel Celis como integrante de una supuesta banda de comercio de tóxicos, obviamente dista de la teoría del caso de la defensa, porque entendemos que no hay ninguna vinculación en absoluto con lo que puede haber aparecido, realizado o hechos investigados extramuros fuera del penal, dado que se encuentra privado de la libertad, se encuentra con apenas salidas semanales diurnas muy controladas estrictamente con requisa al ingreso y al egreso de la Unidad Penal”, explicó.

Lafferriere cuestionó también los resultados de los allanamientos realizados tanto en el penal como en los domicilios vinculados al entorno de Celis. “El resultado de los allanamientos que lo vinculan a él directamente, que es el allanamiento de su propio pabellón y también el allanamiento en el domicilio de su hijo, no se halló ninguna droga, ningún material de corte, ningún material de estiramiento ni anotaciones. No hay absolutamente nada a criterio nuestro y sin todavía poder haber visto el expediente de más de 18 meses de investigación que involucra al señor Celis con esta supuesta comercialización de tóxicos", aseguró.

“No dejamos de destacar que es muy llamativo que luego de 18 meses de investigación, de repente los allanamientos se produzcan tres días antes de las elecciones", aseguró el letrado.

Y agregó: “Hay una gran parte del electorado que ve con muy buenos ojos la mano dura y todo lo que tenga que ver con el combate al narcotráfico y al delito. Eso está bien, pero no a cualquier precio, como puede ser vincular a una persona que está pagando por sus errores pasados a una situación que escapa a su participación y a su voluntad".

En cuanto al resultado concreto del operativo, Lafferriere aseguró que lo encontrado en los allanamientos no justifica la magnitud del despliegue. “El resultado en el pabellón del señor Celis es de cero gramos de droga, cero gramos de marihuana, cero gramos de cocaína, cero peso, cero balanza, cero todo. Y en el domicilio del señor Celis, el resultado fue menos de un gramo de marihuana en un chico de 20 años, que es consumidor, y menos de medio gramo de cocaína. Estamos hablando claramente de que hay una utilización política de una investigación que muy razonablemente puede haber llevado a la fiscalía, pero en este caso puntual entendemos que se está utilizando esta movida para quizás lograr algún beneficio electoral desde algún sector político".

Por último, el abogado explicó cómo se controlan las salidas transitorias del interno, destacando su conducta durante el cumplimiento de la condena. “Actualmente el señor Celis sale con acompañamiento penitenciario y se lo requisa al ingreso y al egreso del Penal justamente para controlar lo que puede ser cualquier elemento peligroso o que la superioridad dentro de la Unidad Penal considere que no corresponde ingresar.”

Finalmente, remarcó que el proceso judicial recién comienza: “No veo ningún vínculo del señor Celis con el resto de la gente. Recordemos que todavía no ha sido efectuada la imputación".

Los demás detenidos

Entre los detenidos se encuentra Roxana Elisabet Martínez, de 43 años, del barrio Paraná XVI, junto a su hijo Marcos Correa, de 21 años. También fue detenida Evelyn Eliana Centurión, de 38 años, quien reside en San Agustín.

También se encuentra entre los arrestados Rita Elisabeth Espíndola, de 36 años, quien sería la novia de Teuco Román Celis, y Walter Alfredo Ríos, de 34 años, oriundo de Bajada Grande y con condenas previas por robos y hechos violentos.

En la nómina también figura Nicolás Daniel Lencina, de 32 años, quien protagonizó uno de los casos que más sacudió a Paraná hace más de 15 años: el homicidio de Leandro Fornero en la zona alta del Parque Urquiza el 24 de enero de 2010. Cabe destacar que Lencina era menor de edad al momento del hecho, era imputable y fue condenado por su participación.

Entre los más jóvenes aparecen Magalí María Cristina Páez, de 29 años, del barrio Vicoer 11, y Enzo Facundo Hernán Zárate, de 29 años, de Bajada Grande. También fue detenida Carla Alexia Garay, de 27 años, del barrio Paraná XVI. Finalmente, entre los menores de edad en la lista se encuentran Teuco Román Celis, de 22 años, hijo de Tavi, y Nicolás Bautista Ruiz Díaz, de 19 años, quien comparte domicilio con Celis hijo.