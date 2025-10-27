De Patronato al Regional Amateur

Cuatro futbolistas de Patronato jugarán para Unión de Crespo. El Cervecero debutará el fin de semana en el certamen organizado por el Consejo Federal.

Unión de Crespo anunció este lunes la incorporación de cuatro futbolistas que arribaron desde Patronato para integrar el plantel que competirá, desde este fin de semana, en el Torneo Regional Amateur. Quienes se suman a la estructura del Cervecero son Agustín Cardoso, Benjamín Bravo, Bartolomé Velázquez y Agustín Schrooh.

Bravo y Velázquez adquirieron rodaje en el ámbito de la Primera Nacional. El primero debutó en el profesionalismo el 23 de septiembre de 2023 de la mano del entrenador Rodolfo de Paoli en la derrota del Rojinegro sobre Temperley por 3 a 1. Tras disputar dos partidos en la segunda categoría del fútbol argentino fue cedido a préstamo a Sol de América de Formosa para jugar el Torneo Federal A. En este equipo donde afrontó tres juegos.

Velázquez, por su parte, tuvo su bautismo en la Primera Nacional el 17 de febrero de 2024, ocasión en la que el elenco de barrio Villa Sarmiento derrotó como visitante a Tristán Suárez por 1 a 0. En este ámbito el zurdo mediocampista disputó 6 juegos.

Cardoso, por su parte, firmó este año su primer contrato profesional. Sin lugar en el equipo que compitió en la Primera Nacional fue cedido a préstamo a Germinal de Rawson para disputar el Torneo Federal A. En el sur del país el delantero jugó 10 encuentros.

Cuando jugará Unión de Crespo

Unión de Crespo formará parte de la Zona 1 de la Región Litoral Sur. Tras haber gozado fecha libre en el capítulo inicial hará su presentación este fin de semana como local ante Sportivo Urquiza.