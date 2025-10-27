Furor por Erreway a dos semanas de su presentación en el Club Unión

El regreso de Erreway sigue siendo furor en todo el mundo y ahora será el turno de Santa Fe. El grupo se presentará en el Club Unión el viernes 7 de noviembre

El regreso de Erreway sigue siendo furor en todo el mundo y ahora será el turno de Santa Fe. La banda que marcó a toda una generación se presentará el viernes 7 de noviembre a las 21 en el Estadio del Club Unión, en el marco de una gira que ya agotó entradas en varios países. Las últimas entradas están disponibles a través de Mundo Ticket , con la posibilidad de adquirirlas en tres cuotas sin interés con Tarjeta Visa Naranja X.

Después de conquistar escenarios en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia , Erreway iniciará su recorrido por Argentina con una noche que promete ser inolvidable. En el show, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo repasarán los grandes himnos que acompañaron a toda una generación, en un encuentro cargado de emoción y nostalgia.

La gira nacional continuará el 9 de noviembre en el Metropolitano de Rosario, el 6 de diciembre en Central Córdoba de Tucumán y el 13 de diciembre en La Plaza de la Música de Córdoba. El tour llega luego de su regreso triunfal en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde miles de fanáticos vibraron con canciones emblemáticas como Resistiré, Bonita de más y Tiempo.

Con más de 300.000 tickets vendidos en distintos países y una gira internacional completamente agotada, el regreso de Erreway confirma que su historia sigue intacta. Santa Fe se prepara para vivir una noche única junto a una de las bandas más queridas del pop argentino.

Entradas disponibles en mundoticket.com