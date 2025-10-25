Actor concordiense suma trabajos en la plataforma Netflix

Uno Entre Rios | Escenario | Actor

Fernando Lezcano, alias Poke, actor y locutor concordiense, continúa su carrera actoral y participa de varias producciones de la plataforma Netflix

25 de octubre 2025 · 10:30hs
Fernando Lezcano

Fernando Lezcano

El animador, locutor y actor Fernando Lezcano, alias Poke, es oriundo de Concordia. Su carrera tomó vuelo con varias producciones actorales para plataforma mundial Netflix. En la actualidad, está grabando dos nuevas series: "El tiempo puede esperar", creada por Sebastián Ortega, y la biopic de Moria Casan.

"Esto surge a través de la serie que vengo haciendo, son contactos que vas haciendo ahí en la serie, son distintos directores pero que uno va sabiendo a través de un grupo que tenemos. En la actualidad, estoy haciendo tres producciones, ya casi terminando la de (Anibal) Gordon", una producción que se focaliza en la figura de uno de los personajes más oscuros de la historia argentina reciente: ladrón de obras de arte, represor de la Triple A y jefe del centro clandestino Automotores Orletti. Arranqué hace poco una que se llama El tiempo puede esperar. Es una comedia romántica basadas en los años 90 dirigida por Sebastián Ortega. Ahora me dejé un poco la barba para recrear los años 70, la época para la serie de Moria, que también comenzó su rodaje", relató a Diario Río Uruguay.

El paranaense Indio Solari habló sobre su salud: Hay días que no tengo ganas de nada.

El paranaense Indio Solari habló sobre su salud: "Hay días que no tengo ganas de nada"

el centro cultural juan l. ortiz recibe a la compagnie maribel

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

Fernando Lezcano Poke Actor Concordia Netflix (2)

LEER MÁS: Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretarán a Moria Casán en la serie de Netflix

Poke contó cómo es actuar con Moria Casán: "Moria está siempre ahí, verificando que todo salga bien, con la hija, que hace de Moria cuando era chica", señaló. Subrayando que "se están reviviendo algunas épocas de los teatros y con el tema de las fotos, es complicado porque a nosotros nos sacan el teléfono ni bien llegamos y firmamos un contrato para no difundir nada".

El artista comentó que todo redunda en "una muy linda experiencia, estoy obviamente muy contento, estoy haciendo seminarios de actuación ahora para gente que busca talentos destinados a las distintas series exitosas que se han dado últimamente en las plataformas y en la tele".

Según adelantó, "voy a seguir en el mundo de la actuación, siempre profesionalizando y estudiando, haciendo varios seminarios como lo estoy haciendo ahora, que es más que nada la actuación frente a cámara y aprender cómo se desarrolla todo".

Por último, Poke señaló estar "muy agradecido también por las personas que me convocan y porque se armó una repercusión importante en Concordia; agradezco mucho a la gente de allá, de mi ciudad, por siempre apoyarme, difundir lo que estoy haciendo y me parece fantástico".

Moria Casán, serie de Netflix

Lanzamientos

"El tiempo puede esperar" es la nueva serie creada por Sebastián Ortega (Graduados, Los Exitosos Pells, El Marginal, En el barro) y protagonizada por Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro. Se trata de una comedia romántica con toques de ciencia ficción o fantasía.

Por su parte "¿Quiénes son?" (posible nombre) será la serie biográfica de La One, de Moria Casán, que se realiza bajo su atenta supervisión, y protagonizada por Cecilia Roth, Griselda Siciliani y la propia hija de Moria, Sofía Gala Castiglione, quienes la interpretan en distintas etapas de su vida y trayectoria artística. La biopic es una producción de About Entertainment, productora liderada por Armando Bo (hijo de Victor Bo y nieto de Armando Bo, quien fue pareja de la también concordiense Isabel Sarli).

Actor Concordia Moria Casán Netflix
