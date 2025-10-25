Uno Entre Rios | Policiales | Bicicletas

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

La Policía de Entre Ríos informó que se encontraron en la tarde del sábado las tres bicicletas robadas en calle calles España y Courreges.

25 de octubre 2025 · 21:04hs
Las bicicletas fueron robadas de un edificio.

Personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos, logró recuperar tres bicicletas que habían sido sustraídas días atrás en un edificio ubicado en la intersección de calles España y Courreges, en la ciudad de Paraná.

Qué pasó con las bicicletas

El hecho, que tomó notoriedad pública tras difundirse las imágenes del robo, fue esclarecido luego de un intenso trabajo de investigación. Efectivos policiales realizaron la descarga y análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a una mujer de 32 años como una de las presuntas autoras del ilícito. La misma posee antecedentes por otros delitos.

A partir del análisis comparativo de imágenes y otras tareas investigativas, se logró además identificar a otros tres implicados, de entre 18 y 33 años, algunos de ellos con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Con conocimiento de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno, los efectivos se presentaron en la vivienda de la mujer señalada, en el barrio Libertad, donde se secuestraron dos de las bicicletas robadas. En una segunda intervención, el personal policial localizó la tercera bicicleta en inmediaciones del arroyo, completando así la recuperación total de los elementos sustraídos.

Hasta el momento, cuatro personas fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa, a disposición de la Justicia. Resta aún establecer la identidad de un quinto involucrado, cuya participación también se investiga.

Bicicletas Paraná Policía
