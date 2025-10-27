Uno Entre Rios | La Provincia | Agua potable

Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable

El personal municipal finalizó la reparación en una cañería principal de agua potable entre Libertad y Courreges. El servicio se restablece gradualmente.

27 de octubre 2025 · 14:04hs
Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable.

Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable.

El personal municipal de Paraná concluyó la intervención en una cañería distribuidora de gran diámetro, ubicada en el tramo comprendido entre las calles Libertad y Courreges.

Los trabajos comenzaron esta mañana, luego de que en horas de la madrugada se realizaran maniobras desde la planta potabilizadora y el centro de distribución Ramírez, con el fin de vaciar el conducto que transporta por gravedad el agua potable hacia el casco céntrico de la ciudad.

Normalizan el servicio de agua potable en Paraná

Caño (2).jpeg

Durante la ejecución de las tareas, se registraron inconvenientes en el suministro (como baja presión o falta de agua) en distintos sectores del área urbana delimitada por avenida Francisco Ramírez, bulevar Racedo-Ituzaingó, calle Sarmiento, la costa del río Paraná y zonas aledañas.

El servicio comenzará a restablecerse de manera gradual y progresiva a lo largo de las próximas horas, alcanzando la normalidad en el transcurso del día.

La intervención estuvo a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.

Agua potable Paraná Reparación
