A los 76 años, el músico Indio Solari, oriundo de Paraná, Entre Ríos, se sinceró sobre su salud y emocionó al país con sus palabras llenas de humanidad.

El paranaense Indio Solari habló sobre su salud: "Hay días que no tengo ganas de nada".

El músico Indio Solari conmovió a sus seguidores al hablar con total sinceridad sobre su estado de salud . En una charla con Futuröck FM, el artista de 76 años, oriundo de Paraná, Entre Ríos, se mostró profundamente honesto al referirse al difícil momento que atraviesa.

"Hay días que no tengo ganas de nada", confesó el Indio, dejando ver la dureza con la que enfrenta su enfermedad.

El paranaense Indio Solari se sinceró sobre su enfermedad y emocionó a todos

Solari padece Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en 2016. Con su estilo directo, el músico resumió su realidad con una frase tan cruda como emotiva: "Últimamente me paso la vida empeorando… ese es mi trabajo actual, ir empeorando mi salud".

Sus palabras generaron una gran repercusión entre sus seguidores, que una vez más destacaron la sensibilidad, la lucidez y la valentía del ícono del rock argentino.