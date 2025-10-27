Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Se trata del amparo ambiental iniciado por la contaminación ocasionada por el depósito de chatarra ubicada en el Acceso Norte de Paraná

En el marco de las actuaciones “Barsanti, Liliana y otros c/Municipalidad de Paraná y otro s/Acción de Amparo (colectivo) Expte. 12.956”, la jueza Gabriela Mastaglia, vocal de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Nº 2 de Paraná, dispuso la realización de una audiencia para el próximo 4 de noviembre a las 10, en el Salón de Audiencias Nº 12 en los Tribunales de Paraná.

Se trata de la acción judicial iniciada por l a contaminación ocasionada por el depósito de chatarra ubicada en el Acceso Norte de Paraná, relacionada a la concejal libertaria Romina Todoni.

depósito chatarra circunvalación paraná.jpg La Justicia hizo lugar a aun amparo contra la chatarrería de Avenida José Hernández.

La audiencia es con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de la sentencia dictada oportunamente y cuestiones técnicas referidas al traslado de algunos de los residuos. Será transmitida vía streaming por el canal de Youtube del Superior Tribunal de Justicia .

Como se informara oportunamente, el 31 de marzo pasado la magistrada dispuso la clausura de la planta de tratamiento y residuos ubicada en la Avenida Circunvalación.

La acción de amparo fue presentada por vecinos de Paraná, reclamando por el funcionamiento de un depósito de chatarrería y aduciendo que afecta el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la vida, a la integridad física y a la propiedad de los accionantes y de los habitantes de la zona afectada por las actividades desarrolladas allí, por lo que interesan su traslado.

La Municipalidad de Paraná había dispuesto, en septiembre de 2024 una nueva clausura de la chatarrería Recicladora del Paraná SRL. El procedimiento se llevó a cabo en conjunto con la Policía de Entre Ríos y Control Urbano municipal.

El comercio había sido notificado en varias ocasiones debido a que operaba en forma ilegal.