Uno Entre Rios | Policiales | amparo ambiental

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Se trata del amparo ambiental iniciado por la contaminación ocasionada por el depósito de chatarra ubicada en el Acceso Norte de Paraná

27 de octubre 2025 · 12:35hs
Se trata del amparo ambiental iniciado por la contaminación ocasionada por el depósito de chatarra de Todoni

Se trata del amparo ambiental iniciado por la contaminación ocasionada por el depósito de chatarra de Todoni, ubicada en el Acceso Norte de Paraná
Se trata del amparo ambiental iniciado por la contaminación ocasionada por el depósito de chatarra ubicada en el Acceso Norte de Paraná

Se trata del amparo ambiental iniciado por la contaminación ocasionada por el depósito de chatarra ubicada en el Acceso Norte de Paraná

En el marco de las actuaciones “Barsanti, Liliana y otros c/Municipalidad de Paraná y otro s/Acción de Amparo (colectivo) Expte. 12.956”, la jueza Gabriela Mastaglia, vocal de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Nº 2 de Paraná, dispuso la realización de una audiencia para el próximo 4 de noviembre a las 10, en el Salón de Audiencias Nº 12 en los Tribunales de Paraná.

Se trata de la acción judicial iniciada por la contaminación ocasionada por el depósito de chatarra ubicada en el Acceso Norte de Paraná, relacionada a la concejal libertaria Romina Todoni.

Daniel Celis es ahora investigado nuevamente por narcotráfico.

El abogado de Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Tras emitir su voto, un hombre fue detenido en Colonia Elía por una causa de abuso en Buenos Aires. 

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

depósito chatarra circunvalación paraná.jpg
La Justicia hizo lugar a aun amparo contra la chatarrería de Avenida José Hernández.

La Justicia hizo lugar a aun amparo contra la chatarrería de Avenida José Hernández.

La audiencia es con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de la sentencia dictada oportunamente y cuestiones técnicas referidas al traslado de algunos de los residuos. Será transmitida vía streaming por el canal de Youtube del Superior Tribunal de Justicia .

Como se informara oportunamente, el 31 de marzo pasado la magistrada dispuso la clausura de la planta de tratamiento y residuos ubicada en la Avenida Circunvalación.

chatarreria 2.jfif

La acción de amparo fue presentada por vecinos de Paraná, reclamando por el funcionamiento de un depósito de chatarrería y aduciendo que afecta el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la vida, a la integridad física y a la propiedad de los accionantes y de los habitantes de la zona afectada por las actividades desarrolladas allí, por lo que interesan su traslado.

La Municipalidad de Paraná había dispuesto, en septiembre de 2024 una nueva clausura de la chatarrería Recicladora del Paraná SRL. El procedimiento se llevó a cabo en conjunto con la Policía de Entre Ríos y Control Urbano municipal.

El comercio había sido notificado en varias ocasiones debido a que operaba en forma ilegal.

amparo ambiental chatarrería Paraná
Noticias relacionadas
Las bicicletas fueron robadas de un edificio.

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

dos detenidos por el ataque a policias rurales en la zona de santa elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Las imágenes del presunto jefe narco divulgadas por el ministro Roncaglia.

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

homicidio del exjuez cura: definen que evidencias y testigos llegaran al juicio contra rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Ver comentarios

Lo último

Las figuras del espectáculo dijeron presente en las Elecciones Legislativas 2025

Las figuras del espectáculo dijeron presente en las Elecciones Legislativas 2025

Ángela Leiva de vacaciones en Orlando

Ángela Leiva de vacaciones en Orlando

Cristina Fernández saludó desde su balcón tras la derrota del Frente Patria

Cristina Fernández saludó desde su balcón tras la derrota del Frente Patria

Ultimo Momento
Las figuras del espectáculo dijeron presente en las Elecciones Legislativas 2025

Las figuras del espectáculo dijeron presente en las Elecciones Legislativas 2025

Ángela Leiva de vacaciones en Orlando

Ángela Leiva de vacaciones en Orlando

Cristina Fernández saludó desde su balcón tras la derrota del Frente Patria

Cristina Fernández saludó desde su balcón tras la derrota del Frente Patria

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Sudamericano U17: con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeona 

Sudamericano U17: con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeona 

Policiales
Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

El abogado de Tavi Celis habló de un uso político del operativo antidrogas

El abogado de Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Ovación
Sudamericano U17: con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeona 

Sudamericano U17: con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeona 

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Colapinto: Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip

Colapinto: "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip"

Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

La provincia
Soraya Barreto Januário brindará una conferencia sobre masculinidades, deporte y cultura en Paraná

Soraya Barreto Januário brindará una conferencia sobre masculinidades, deporte y cultura en Paraná

Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

Elecciones 2025: estos son los senadores nacionales elegidos

Elecciones 2025: estos son los senadores nacionales elegidos

Elecciones 2025: oficialismo sumó tres bancas en Diputados

Elecciones 2025: oficialismo sumó tres bancas en Diputados

En Entre Ríos concurrió a votar el 70,91% del padrón habilitado

En Entre Ríos concurrió a votar el 70,91% del padrón habilitado

Dejanos tu comentario