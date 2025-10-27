Uno Entre Rios | Escenario | Fiesta Polenta

Nueva edición de la Fiesta Polenta en las Playas del Thompson

El fenómeno nocturno regresa a la capital entrerriana. La Fiesta Polenta tendrá una nueva edición el sábado 15 de noviembre en Arenas, Playas del Thompson

27 de octubre 2025 · 14:31hs
El fenómeno nocturno que conquistó al público joven regresa a la capital entrerriana. Fiesta Polenta tendrá una nueva edición el sábado 15 de noviembre desde las 23:59, en Arenas, Playas del Thompson (Paraná, Entre Ríos).

Con su puesta visual impactante, performance en vivo y energía colectiva, la fiesta promete una noche de baile, luces y adrenalina a orillas del río. Las entradas están disponibles en tickea.com.ar.

