Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Un hombre con pedido de captura fue detenido por la Policía Federal tras votar en Colonia Elía. La causa se tramita en Buenos Aires.

Un hecho inusual se registró este domingo en la localidad entrerriana de Colonia Elía, cuando personal de la Policía Federal Argentina detuvo a un hombre que contaba con un pedido de captura vigente.

El operativo se concretó inmediatamente después de que el individuo emitiera su voto en una escuela local.

El hecho en Colonía Elía

Según se informó, el detenido estaba requerido por una causa por abuso tramitada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los efectivos federales ya tenían conocimiento de su posible presencia en el establecimiento electoral, por lo que aguardaron el momento de la votación para confirmar su identidad.

Una vez verificados sus datos, los agentes procedieron a trasladarlo a la sede de la Policía Federal en Concepción del Uruguay, donde quedó alojado a disposición de la justicia.

La investigación judicial está bajo jurisdicción del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 de CABA, a cargo del Dr. Carlos Rengel Mirat, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, dirigida por el Dr. José María Campagnoli.

El hombre permanecerá detenido mientras se realizan las diligencias correspondientes para su traslado y puesta a disposición del tribunal interviniente.