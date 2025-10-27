Inauguran la muestra "Reflejos de un Sueño"

Uno Entre Rios | Escenario | Reflejos de un Sueño

El jueves 6 de noviembre se inaugurará la muestra “Reflejos de un Sueño” en la Sala Expandida de La Casa de la Cultura de Entre Ríos, con entrada gratuita

27 de octubre 2025
El jueves 6 de noviembre, a las 20, se inaugurará la muestra “Reflejos de un Sueño” en la Sala Expandida de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, con acceso libre y gratuito. La propuesta reúne obras de Adriana Tessore, Soledad Tessore, María Valente Hupp y Claudio Osan, quienes presentan una experiencia visual y sensorial inspirada en el clásico literario Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll.

La exposición invita al público a sumergirse en un universo de imaginación, crecimiento y reflexión. A través de la fotografía, la pintura, el dibujo y la escultura, los artistas reinterpretan la figura de Alicia y su tránsito entre realidad y fantasía, proponiendo una mirada sobre los sueños, la percepción y el modo en que se construye la experiencia del mundo adulto.

“El relato de Carroll guarda en su esencia mucho más que una aventura infantil —explican los autores—. En su recorrido encontramos el motivo para una búsqueda multidisciplinaria que nos lleva a explorar los límites entre la vigilia y el ensueño, la identidad y la transformación”.

Sala Expandida es un espacio destinado a promover el trabajo de artistas entrerrianos, combinando formatos bidimensionales, objetos, ambientes sonoros y proyecciones. Se consolida como una vidriera para la producción local y un punto de encuentro que estimula la circulación del arte en la provincia, tanto en su dimensión presencial como digital.

La muestra podrá visitarse hasta el 27 de noviembre, de lunes a sábado, durante los horarios de apertura de la Casa de la Cultura. Una oportunidad para volver a mirar —como Alicia— a través del espejo y descubrir nuevas formas de imaginar la realidad.

