Uno Entre Rios | La Provincia | Policía

Histórica entrega de 1.300 chalecos antibalas para la Policía entrerriana

El gobernador Rogelio Frigerio entregó 1.300 chalecos antibalas a la Policía entrerriana, con mayor protección y modelos adaptados para mujeres.

27 de octubre 2025 · 14:01hs
Histórica entrega de 1.300 chalecos antibalas para la Policía entrerriana.

Histórica entrega de 1.300 chalecos antibalas para la Policía entrerriana.

En la Plaza Mansilla, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani; al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y al jefe de la Policía, Claudio González, el gobernador Rogelio Frigerio distribuyó 1.300 chalecos antibalas entre los referentes de las distintas jefaturas departamentales.

Se trata de 1.300 chalecos antibalas RB3, de los cuales 1.040 son para uso masculino y 260 para uso femenino. Este tipo de chalecos tienen un mayor nivel de protección, ya que resisten hasta calibre 44 Magnum, mientras que los que tenía hasta ahora la Policía eran RB2, que resisten sólo hasta calibre 9 mm.

Las bicicletas fueron robadas de un edificio.

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

El allanamiento fue en el barrio Mosconi de Paraná.

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

LEER MÁS: Inversión histórica en seguridad: Entre Ríos equipa a su Policía, Servicio Penitenciario y Bomberos

El gobernador Rogelio Frigerio reforzó la seguridad policial con la entrega de 1.300 chalecos antibalas

Chaleco antibalas (1).jpeg

El mandatario calificó de "histórica" esta entrega, "por la cantidad, ya que son 1300 chalecos antibalas que se llevarán a todos los departamentos de la provincia”. Hizo notar que “hacía muchísimos años que no se adquirían chalecos de este tipo; y los que había, la mayoría estaban vencidos".

Por su parte, el ministro Néstor Roncaglia subrayó que "esta entrega es un paso fundamental en nuestra política de cuidado y prevención; y el bienestar del personal es prioritario para el gobierno provincial. Con este equipamiento, estamos mejorando sustancialmente las condiciones de trabajo en beneficio directo de la seguridad de toda la comunidad entrerriana", señaló.

En esta línea, detalló: "Así como venimos realizando jornadas de formación y capacitación para prevenir delitos y proteger la vida de nuestros agentes, los chalecos son una herramienta fundamental para el cuidado de nuestros funcionarios en el combate del crimen. Estamos muy contentos de poder hacer esta entrega que se destinará a las 17 departamentales de nuestra provincia".

Por su parte, el jefe de Policía Claudio González indicó que "la incorporación de estos 1300 chalecos balísticos marca un antes y un después en la protección de nuestros efectivos. Es un salto cualitativo enorme, ya que pasamos de una protección contra calibre 9 mm, a una que soporta hasta el calibre 44 Magnum. Esto expresa la importancia que implica para nuestra provincia la seguridad de nuestro personal", indicó.

Por último, destacó que "por primera vez, estamos incorporando 260 chalecos balísticos diseñados ergonómicamente para el personal femenino, un diseño adaptado al torso que, junto a su panel anti-trauma, garantiza que nuestras mujeres policías tengan la máxima protección sin comprometer su movilidad".

Policía Rogelio Frigerio Néstor Roncaglia
Noticias relacionadas
Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable.

Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable

elecciones 2025: como se voto en cada seccion y en cada mesa

Elecciones 2025: Cómo se votó en cada sección y en cada mesa

soraya barreto januario brindara una conferencia sobre masculinidades, deporte y cultura en parana

Soraya Barreto Januário brindará una conferencia sobre masculinidades, deporte y cultura en Paraná

A simple vista puede advertirse el agua de color rojizo. A simple vista pueden verse las aguas sanguinolentas en el arroyo Espinillo. En 2024 se constató una situación similar en el paraje Calzada de Espinillo

Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

Ver comentarios

Lo último

Tango, por siempre tango celebra su quinta edición en el Teatro 3 de Febrero

"Tango, por siempre tango" celebra su quinta edición en el Teatro 3 de Febrero

Liga Provincial: queda una plaza para octavos y dos lugares para la reclasificación

Liga Provincial: queda una plaza para octavos y dos lugares para la reclasificación

Máximo Kirchner mostró su incomodidad durante el discurso de Kicillof

Máximo Kirchner mostró su incomodidad durante el discurso de Kicillof

Ultimo Momento
Tango, por siempre tango celebra su quinta edición en el Teatro 3 de Febrero

"Tango, por siempre tango" celebra su quinta edición en el Teatro 3 de Febrero

Liga Provincial: queda una plaza para octavos y dos lugares para la reclasificación

Liga Provincial: queda una plaza para octavos y dos lugares para la reclasificación

Máximo Kirchner mostró su incomodidad durante el discurso de Kicillof

Máximo Kirchner mostró su incomodidad durante el discurso de Kicillof

Nueva edición de la Fiesta Polenta en las Playas del Thompson

Nueva edición de la Fiesta Polenta en las Playas del Thompson

Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable

Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable

Policiales
Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

El abogado de Tavi Celis habló de un uso político del operativo antidrogas

El abogado de Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Ovación
Liga Provincial: queda una plaza para octavos y dos lugares para la reclasificación

Liga Provincial: queda una plaza para octavos y dos lugares para la reclasificación

Sudamericano U17: con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeona 

Sudamericano U17: con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeona 

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Colapinto: Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip

Colapinto: "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip"

La provincia
Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable

Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable

Histórica entrega de 1.300 chalecos antibalas para la Policía entrerriana

Histórica entrega de 1.300 chalecos antibalas para la Policía entrerriana

Elecciones 2025: Cómo se votó en cada sección y en cada mesa

Elecciones 2025: Cómo se votó en cada sección y en cada mesa

Soraya Barreto Januário brindará una conferencia sobre masculinidades, deporte y cultura en Paraná

Soraya Barreto Januário brindará una conferencia sobre masculinidades, deporte y cultura en Paraná

Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

Dejanos tu comentario