Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos hombres fueron detenidos en Santa Elena, sospechados de haber baleado a dos policías rurales durante un operativo en la zona de campo.

El viernes por la madrugada se registró una escena de tensión en los caminos rurales de Santa Elena. Dos funcionarios de la Dirección General de Delitos Rurales – Brigada Quebracho resultaron heridos por disparos de arma de fuego durante un procedimiento en la zona de campo. El hecho, que la Justicia investiga como tentativa de homicidio, derivó horas más tarde en una serie de allanamientos y detenciones en distintos barrios de la ciudad.

Este viernes, la Jefatura Departamental La Paz de Policía confirmó a UNO que, por orden del Juez de Garantías y Transición de La Paz, se cumplieron dos mandamientos judiciales en viviendas donde residirían los sospechosos del ataque.

El primer operativo se realizó en una vivienda del barrio 3 de Febrero, donde fue detenido un hombre de 36 años. En el lugar se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación.

El segundo allanamiento tuvo lugar en el barrio Hipódromo, donde se produjo la detención de un hombre de 31 años. Allí los agentes hallaron y secuestraron un arma de aire comprimido presuntamente modificada, además de vestimenta y otros objetos mencionados en el mandamiento judicial.

Detenidos en la Jefatura

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, la División Operaciones y Seguridad, la Comisaría Santa Elena, la Guardia Especial, la División Policía Científica y la Dirección General de Delitos Rurales.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Jefatura Departamental La Paz, donde se les practicó la prueba de dermotest para determinar si efectuaron disparos de arma de fuego. Permanecen a disposición de la Justicia, mientras la Fiscalía en turno continúa con las diligencias y la recolección de pruebas.

Los dos efectivos heridos de la Brigada Quebracho se encuentran fuera de peligro, aunque con lesiones compatibles con impacto de proyectil, según trascendió de fuentes policiales.