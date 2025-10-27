Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Los Pumas se preparan en Londres con la presencia del entrerriano Marcos Kremer

Los Pumas iniciaron un camp de entrenamiento en Londres con 34 convocados por Contepomi. El concordiense Marcos Kremer forma parte del plantel.

27 de octubre 2025 · 16:03hs
Los Pumas se preparan en Londres con la presencia del entrerriano Marcos Kremer.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Los Pumas se preparan en Londres con la presencia del entrerriano Marcos Kremer.

Tras su participación en el Rugby Championship, Los Pumas volvieron a reunirse bajo las órdenes de Felipe Contepomi, quien convocó a 34 jugadores para un camp de entrenamiento en Londres. Entre los convocados se encuentra el concordiense Marcos Kremer, pieza clave en la tercera línea del seleccionado argentino.

La concentración se desarrollará desde este lunes hasta el miércoles y será clave en la preparación para la ventana internacional de noviembre, en la que Argentina enfrentará a Gales, Escocia e Inglaterra.

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres.

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia.

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: "Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia"

LEER MÁS: Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Marcos Kremer dice presente en el camp Puma rumbo a la gira europea

Embed

El plantel trabajará en la capital inglesa con el objetivo de afinar conceptos tácticos, fortalecer la cohesión del grupo y evaluar rendimientos antes de definir la lista definitiva que afrontará los últimos compromisos del año.

Entre las novedades, Matías Moroni se sumó al equipo en reemplazo de Lucio Cinti, quien sufrió un esguince de tobillo. En tanto, Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi no fueron considerados ya que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Los Pumas Marcos Kremer Londres
Noticias relacionadas
El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro.

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

Barracas derrota a Boca en el estadio Claudio Fabián Tapia.

Golazo de Barracas: Insúa dice que el Guapo derrota a Boca con un jugador menos

Diego Cardoso jugará para Unión de Crespo.

De Patronato al Regional Amateur

Echagüe y Parque buscarán el último boleto a los playoffs de la Liga Provincial.

Liga Provincial: queda una plaza para octavos y dos lugares para la reclasificación

Ver comentarios

Lo último

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

El Documental del 10 se proyectará en Limbo Pub

"El Documental del 10" se proyectará en Limbo Pub

Golazo de Barracas: Insúa dice que el Guapo derrota a Boca con un jugador menos

Golazo de Barracas: Insúa dice que el Guapo derrota a Boca con un jugador menos

Ultimo Momento
El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

El Documental del 10 se proyectará en Limbo Pub

"El Documental del 10" se proyectará en Limbo Pub

Golazo de Barracas: Insúa dice que el Guapo derrota a Boca con un jugador menos

Golazo de Barracas: Insúa dice que el Guapo derrota a Boca con un jugador menos

Nadia Burgos: La polarización no borró a la izquierda

Nadia Burgos: "La polarización no borró a la izquierda"

Furor por Erreway a dos semanas de su presentación en el Club Unión

Furor por Erreway a dos semanas de su presentación en el Club Unión

Policiales
Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

El abogado de Tavi Celis habló de un uso político del operativo antidrogas

El abogado de Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Ovación
El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

Golazo de Barracas: Insúa dice que el Guapo derrota a Boca con un jugador menos

Golazo de Barracas: Insúa dice que el Guapo derrota a Boca con un jugador menos

Liga Provincial: queda una plaza para octavos y dos lugares para la reclasificación

Liga Provincial: queda una plaza para octavos y dos lugares para la reclasificación

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los Pumas se preparan en Londres con la presencia del entrerriano Marcos Kremer

Los Pumas se preparan en Londres con la presencia del entrerriano Marcos Kremer

La provincia
Nadia Burgos: La polarización no borró a la izquierda

Nadia Burgos: "La polarización no borró a la izquierda"

Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable

Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable

Histórica entrega de 1.300 chalecos antibalas para la Policía entrerriana

Histórica entrega de 1.300 chalecos antibalas para la Policía entrerriana

Elecciones 2025: Cómo se votó en cada sección y en cada mesa

Elecciones 2025: Cómo se votó en cada sección y en cada mesa

Soraya Barreto Januário brindará una conferencia sobre masculinidades, deporte y cultura en Paraná

Soraya Barreto Januário brindará una conferencia sobre masculinidades, deporte y cultura en Paraná

Dejanos tu comentario