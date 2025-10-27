Los Pumas se preparan en Londres con la presencia del entrerriano Marcos Kremer.

Los Pumas iniciaron un camp de entrenamiento en Londres con 34 convocados por Contepomi. El concordiense Marcos Kremer forma parte del plantel.

Tras su participación en el Rugby Championship, Los Pumas volvieron a reunirse bajo las órdenes de Felipe Contepomi, quien convocó a 34 jugadores para un camp de entrenamiento en Londres. Entre los convocados se encuentra el concordiense Marcos Kremer, pieza clave en la tercera línea del seleccionado argentino.

La concentración se desarrollará desde este lunes hasta el miércoles y será clave en la preparación para la ventana internacional de noviembre, en la que Argentina enfrentará a Gales, Escocia e Inglaterra.

El plantel trabajará en la capital inglesa con el objetivo de afinar conceptos tácticos, fortalecer la cohesión del grupo y evaluar rendimientos antes de definir la lista definitiva que afrontará los últimos compromisos del año.

Entre las novedades, Matías Moroni se sumó al equipo en reemplazo de Lucio Cinti, quien sufrió un esguince de tobillo. En tanto, Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi no fueron considerados ya que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.