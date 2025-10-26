Vuelve la Noche de Pijamas a la Biblioteca Popular del Paraná

La Noche de Pijamas se realizará el sábado 1 de noviembre con entrada gratuita, destinada a niños y niñas de hasta 13 años. Habrá lectura, talleres y espectáculos

El sábado 1 de noviembre, desde las 19 y hasta las 23, se llevará a cabo la décimo cuarta edición de la Noche de Pijamas en la Biblioteca Popular del Paraná , una propuesta que cada año convoca a cientos de niños, niñas y familias de la ciudad.

Bajo el lema “Mitos. Historias de los antiguos”, la actividad invita a descubrir los secretos que guardan los libros sobre sirenas, dragones, unicornios y seres mágicos que habitan en los ríos y bosques. La entrada será libre y gratuita, y se recibirán alimentos no perecederos a beneficio del Comedor Guadalupe.

La Noche de Pijamas nació en 2015 como una iniciativa para acercar a los más pequeños a la lectura y a la biblioteca. Con el paso de los años, se transformó en una gran kermés cultural que se extiende a las calles y espacios cercanos. Este año, se cortará la calle Buenos Aires entre Laprida y Cervantes, y entre Alameda de la Federación y Laprida, donde se instalará un patio de comidas. También habrá propuestas en la Plaza Alvear, que se sumará como escenario de juegos, narraciones y actividades artísticas.

Un espacio para los niños

En diálogo con UNO, Belén Perezlindo, encargada del área de Comunicación Institucional de la Biblioteca, destacó el espíritu colectivo del evento: “Comenzamos a trabajar hace varios meses en la temática de este año y, junto al grupo de voluntarios, pensamos las distintas actividades. También abrimos una colecta de materiales y recibimos la colaboración de muchos socios que se sumaron con donaciones para la escenografía, la decoración y los juegos”, explicó.

La apertura estará a cargo de la banda infantil-juvenil Ensamble, y a lo largo de la noche se ofrecerán múltiples propuestas: rompecabezas y memotest temáticos, juegos pintados en la calle, visitas guiadas a la sala de lectura y talleres en distintos puntos del predio.

Las visitas a la sala de lectura se realizarán en grupos, con horarios a las 19.30, 20.30, 21.15 y 22.00. Las entradas, gratuitas, se entregarán en el puesto informativo ubicado en Buenos Aires y Laprida, donde además se recibirá la donación de alimentos.

Habrá espacios de lectura, narración de cuentos, talleres de escritura creativa, juegos de rol y actividades organizadas junto a instituciones locales, entre ellas el Colegio de Terapistas Ocupacionales de Entre Ríos, la Asociación Así Basta, la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, el Rotary Club Paraná, estudiantes de la Escuela Guadalupe, la Escuela Scalabrini Ortiz y el profesorado de Educación Inicial del WADDER.

“Es una noche para aprender, imaginar y disfrutar. Queremos que los chicos y chicas se acerquen a los libros desde el juego, la curiosidad y la creatividad. Lo hacemos con mucho amor y con el trabajo de un gran equipo de voluntarios, artistas e instituciones que acompañan año tras año”, subrayó Perezlindo.

Fantasía

Con el correr de los años, esta propuesta se consolidó como uno de los encuentros culturales más esperados del calendario local. Cada edición ofrece una nueva temática, y en esta oportunidad, los mitos y leyendas serán el punto de partida para adentrarse en historias que mezclan fantasía y tradición popular. La idea es que los chicos reconozcan, a través del juego, el poder de los relatos que atraviesan generaciones.

Además del despliegue artístico y educativo, la actividad pone en valor la función social y comunitaria de la biblioteca, que se sostiene gracias al trabajo voluntario y la colaboración de vecinos e instituciones.

La invitación está abierta para todas las familias que quieran disfrutar de una noche diferente, en pijamas, entre libros y personajes fantásticos.